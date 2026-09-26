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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لبنان.. غارات إسرائيلية على مرتفعات إقليم التفاح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن قوة إسرائيلية تتقدم إلى أطراف دير ميماس وتتمركز في كروم الزيتون جنوبي لبنان.

واضافت: غارات إسرائيلية على مرتفعات إقليم التفاح جنوبي البلاد.

وشنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح بجنوب لبنان ، فيما يحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء على علو منخفض.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/ السبت/ بالمدفعية مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن، وأغارت على بلدة القنطرة.

لبنان وكالة الأنباء اللبنانية إسرائيل

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