غارات إسرائيلية على الجبل الرفيع وقصف مدفعي يستهدف مناطق بجنوب لبنان

أ ش أ

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح بجنوب لبنان ، فيما يحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء على علو منخفض.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/ السبت/ بالمدفعية مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن، وأغارت على بلدة القنطرة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرًا بين بلدتي صربين والمنصوري، وألقى قنابل مضيئة بين بلدتي حداثا والطيري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي ووادي زبقين.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلى كانت قد نفذت تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثا.



