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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فرض شخص مبالغ مالية على البائعين بسوق بالشرقية

البائعين
البائعين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من البائعين بأحد الأسواق بالشرقية من أحد الأشخاص لقيامه بفرض مبالغ مالية نظير إفتراش بضائعهم.
 

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المشكو فى حقه (مقاول - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وبسؤاله أقر بإستئجار السوق المشار إليه من الجهات المعنية بالمحافظة مقابل مبلغ مالى بالإشتراك مع آخر (مقيم بذات الدائرة)، وأنه يقوم بتحصيل تلك المبالغ المالية من البائعين المفترشين بالسوق نظير ذلك 

 وأضاف أن القائم على التصوير (أحد الأشخاص "متواجد حالياً خارج البلاد ، له معلومات جنائية") وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه منذ أكثر من ستة أشهر ونشره مؤخراً بمواقع التواصل الإجتماعى لخلافات سابقة بينهما بسبب المزاد الخاص على الإنتفاع بالسوق المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الأسواق

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