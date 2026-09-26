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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك.. كيفية تفعيل حساب عبر بوابة مسكن 2026

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
خالد يوسف

تمثل بوابة مسكن 2026؛ النافذة الرسمية الأولى لتمكين المواطنين من حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك التي طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى توفير مسكن ملائم وآمن للأسر المصرية بمدن ومحافظات الجمهورية، مع إتاحة نظام سداد ميسر يضمن تحويل الوحدات الإيجارية إلى ملكية خالصة للمستفيدين وفق شروط وضوابط محددة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة للجميع.


فتح باب حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقدم لـ 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، موضحة أنه يتم التسجيل إلكترونيًا.

فتح باب حجز شقق الإيجار التمليكي

طريقة إنشاء وتفعيل الحساب على بوابة مسكن 2026

يمكن للمواطنين إنشاء وتفعيل الحساب على بوابة مسكن لحجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

بوابة مسكن 

- زيارة بوابة مسكن، بالضغط هــنــــــــا

- الضغط على إنشاء حساب جديد.

- إدخال الاسم والرقم القومي.

- تسجيل عنوان الإقامة.

- تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- إدخال كلمة المرور وتأكيدها.

- سيتم إرسال رسالة التفعيل على رقم هاتفك الخاص.

- إدخال رمز التحقق المُرسل لهاتفك أو بريدك لتفعيل الحساب.

خطوات حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

- الدخول على بوابة مسكن.

- تسجيل الدخول للحساب المفعل.

- اختيار الطرح والمدينة المراد الحجز بها.

- الاطلاع وقراءة كراسة الشروط بعناية.

- استخراج كود السداد أو رقم الاستمارة.

الإيجار المنتهي بالتملك

- سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

- رفع المستندات والأوراق المطلوبة إلكترونيًا.

- مراجعة البيانات وتأكيد طلب الحجز.


مواعيد التقديم لحجز شقق الإيجار التمليكي

​أوضحت وزارة الإسكان مواعيد التقديم، حيث تم تقسيمها على مرحلتين لتنظيم الإقبال:
- المرحلة الأولى: مخصصة لذوي الهمم فقط، وبدأ الحجز فيها اعتباراً من الأحد الماضي 20 سبتمبر 2026 حتى غد الأحد 27 سبتمبر 2026. 

حجز شقق الايجار

 - ​المرحلة الثانية: لجميع المواطنين (بما فيهم ذوي الهمم)، وتبدأ من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 خلال 48 ساعة، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

مصروفات التسجيل

شددت الوزارة، على أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقديم سداد مصروفات التسجيل والتي تبلغ 365 جنيهًا، موضحة أنه يتم سداد المصروفات من خلال وسائل الدفع الخاصة بمنصة مصر الرقمية وهذه المصروفات لا ترد ولا تسترد.

شقق الايجار التمليكي

وأشارت إلى سداد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، والتي يتم سدادها من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، على أن يتم استردادها بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المذكورة بكراسة الشروط.

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