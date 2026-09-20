خلال اليوم الأول.. 75861 مواطنًا سجلوا على «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالًا كبيرًا خلال اليوم الأول من فتح باب التقدم لـ10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، حيث بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع «مسكن» بالهوية الرقمية نحو 71760 مواطنًا، وبلغ عدد الحجوزات المبدئية نحو 2122 حجزًا، وبلغ عدد الحجوزات المدفوعة نحو 564 حجزًا.

التقديم على مسكن

ويستمر التقدم من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن» اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، وهو ما يتطلب أيضًا إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتأكد من هوية المتقدم.

5000 وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم

ويتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية، بواقع نحو 5000 وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم التقديم من خلال بوابة «مسكن»، عبر الرابط: https://reserve.newcities.gov.eg/، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح، كما يتوجب على المتقدمين إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتمكن من التقدم عبر الرابط: https://digital.gov.eg/.