قد يغير الكثير.. زيلينسكي يعلن عن لقاء مرتقب مع ترامب في نيويورك

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الاجتماع المرتقب قد يكون له تأثير كبير في مسار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تواصل العمل مع الفريق الدبلوماسي الأمريكي، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم بشأن الملفات المطروحة، وفي مقدمتها التهدئة والأمن والطاقة والأمن الغذائي وحماية الأرواح.

ويأتي الإعلان عن اللقاء المرتقب في ظل تكثيف الاتصالات بين كييف وواشنطن، ومساعٍ أمريكية لدفع المسار الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وكانت فرق أوكرانية وأمريكية قد بدأت العمل على تنظيم اللقاء في نيويورك، بهدف جعله «موضوعياً ومثمراً»، وفق تصريحات سابقة لوزارة الخارجية الأوكرانية.