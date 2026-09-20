وزير الري: تشغيل السد الإثيوبي تسبب في فيضان بالسودان.. وحصة مصر من مياه النيل لم تتأثر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن افتتاح وتشغيل السد الإثيوبي في عام 2025 شهد إطلاق كميات من المياه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى حدوث ما وصفه بـ«فيضان صناعي» في السودان، وتسبب في أضرار جسيمة للشعب السوداني.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن السد العالي والمهندسين المصريين كان لهم دور مهم في التعامل مع تدفقات المياه، مؤكدًا أنه لم يحدث أي جفاف أو تأثير على كميات المياه الواردة إلى مصر، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في منع وصول الضرر إلى المواطن المصري.

التأثير على حصتها المائية

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن حصة مصر من مياه النيل لم تتأثر، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي إجراءات من شأنها التأثير على حصتها المائية أو المساس بحقوقها في مياه النيل.