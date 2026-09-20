واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الأحد 20/سبتمبر/2026 - 12:44 م 9/20/2026 12:44:24 PM

شهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعا جماعيا منتصف تعاملات اليوم الاحد 20-9-2026.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، بنك بيت التمويل الكويتي .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الاحد 20 سبتمبر 2026.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 52.14 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.14 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.14 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في المصرف العربي 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع

سعر الدولار الان

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أتش اس بي سي 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع