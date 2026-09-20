برقم العداد.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2026

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن بدء تحصيل فواتير الاستهلاك، وسط إقبال واسع من المواطنين للبحث عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لتجنب الغرامات المالية، حيث تسعى الوزارة لتسهيل الخدمات الرقمية عبر موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر والموقع الرسمي لخدمات المنصات الموحدة، مما يتيح للمشتركين معرفة قيمة الفواتير وسدادها بكل سهولة ودون الحاجة للانتظار، حفاظاً على انتظام الخدمة ومنع تراكم المتأخرات.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

ـ تسجيل الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط هنــــــــا.

ـ اختيار أيقونة «خدمات».

ـ الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفاتورة الشهرية».

ـ بعد ذلك يلزم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.

ـ ثم كتابة رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

ـ سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

ـ الضغط على أيقونة «الاستعلام».

ـ وفي النهاية، تظهر قيمة فاتورة كهرباء.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر

ـ الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط هنــــــا.

ـ اختيار أيقونة «دفع الفاتورة».

ـ بعد ذلك ادخل بيانات العداد: «رقم العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

ـ الضغط على إرسال الطلب.

ـ بعد التأكد من الكود اضغط على أيقونة «تأكيد».

ـ اختيار طريقة السداد المناسبة.

أماكن وطرق سداد فاتورة عداد الكهرباء

تتعدد الأماكن التي يمكن من خلال سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر، حيث وفرت الشركة القابضة للكهرباء في مصر عددا من الطرق لسداد الفاتورة عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي يمكن من خلالها إنجاز جميع خدمات الكهرباء ومنها الاستعلام وسداد فواتير الكهرباء وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــا.

- الدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع فواتير شركات التوزيع.

- الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني وهي: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي».

- الدفع عبر المحافظ البنكية مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك أبو ظبي الإماراتي، وبنك عودة وبنك الإسكان والتعمير.

- الدفع من خلال شركة فوري التي توفر أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

- الدفع من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

- ماكينة الصرف التابعة للبنوك ATM والتي يبلغ عددها نحو 10 آلاف ماكينة صرف موزعة على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

ـ الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

ـ اضغط على أيقونة «الخدمات».

ـ اختار «الاستعلام عن الفواتير».

ـ اختار الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء.

ـ كتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.

ـ ادخل قراءة العداد.

ـ ادخل الكود الخاص بك.

ـ اضغط استعلام.

ـ ظهور الرسوم المقرر دفعها.