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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد إلكترونيا

دفع فاتورة الكهرباء
دفع فاتورة الكهرباء
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026 وخطوات الاستعلام عن قيمة الاستهلاك وسداد الفاتورة إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء. 

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد إلكترونيا

يأتي ذلك بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وإتاحة وسائل متعددة للدفع الإلكتروني بما يوفر الوقت والجهد على المشتركين ويساعدهم على إتمام عمليات السداد بسهولة.

وتوفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الوسائل الإلكترونية التي تتيح للمواطن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وسدادها من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني أو المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع المختلفة. كما تتنوع منافذ السداد المتاحة لتناسب احتياجات المشتركين في مختلف المحافظات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونيا

يمكن للمشترك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك باتباع مجموعة من الخطوات.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

تحديد المحافظة التابع لها العداد.

إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.

كتابة اسم المشترك وفقا للبيانات المسجلة.

الضغط على خيار الاستعلام لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة واستكمال خطوات السداد.

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

وسائل دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

أتاحت وزارة الكهرباء مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني التي يمكن للمواطنين الاعتماد عليها في سداد الفواتير الشهرية دون الحاجة إلى الانتظار داخل مقار شركات الكهرباء.

وتشمل وسائل السداد ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تتيح دفع الفواتير من خلال عدد كبير من الماكينات.

كما يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بعد الاستعلام عن قيمة الاستهلاك واختيار وسيلة الدفع المناسبة.

وتتوافر أيضا منافذ التحصيل الإلكتروني التابعة للشركات المختلفة والتي تشمل مكاتب البريد وعددا من منافذ الدفع والتحصيل مثل مصاري وBee وأمان وغيرها.

كما يمكن استخدام نقاط فوري المنتشرة في مختلف المحافظات لسداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا بسهولة.

سداد فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية

وتعد المحافظ الإلكترونية من أبرز الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في دفع فاتورة الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول حيث يستطيع المشترك إتمام عملية السداد من خلال المحفظة الإلكترونية التابعة للبنك الذي يتعامل معه.

وتشمل أبرز المحافظ البنكية التي تتيح خدمات الدفع الإلكتروني محافظ البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول إلى جانب المحافظ الإلكترونية التابعة لعدد من البنوك الأخرى.

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

دفع فاتورة الكهرباء من خلال محافظ شركات الاتصالات

يمكن أيضا للمواطنين سداد فواتير الكهرباء باستخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات العاملة في مصر.

وتشمل هذه الوسائل Vodafone Cash وEtisalat Cash وOrange Money وWE Pay حيث يستطيع المستخدم اختيار خدمة سداد الفواتير من خلال المحفظة واستكمال عملية الدفع إلكترونيا.

تطبيقات الدفع الإلكتروني لسداد فاتورة الكهرباء

تتيح تطبيقات الدفع الإلكتروني إمكانية سداد فواتير الكهرباء من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التوجه إلى منافذ التحصيل التقليدية.

ومن أبرز هذه التطبيقات تطبيق MyFawry الذي يوفر خدمات دفع الفواتير إلكترونيا من خلال الهاتف الذكي مع إمكانية الاستفادة من الخدمات المتاحة داخل التطبيق وفقا للبيانات الخاصة بالمشترك.

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