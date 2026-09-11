بحاجة إلى الدعاء.. نبيلة عبيد تكشف حالة نجلاء فتحي بعد وفاة نجلتها.. خاص

عبرت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد، بعد وفاة ياسمين ابنة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لصدي البلد: مازالت حتي الآن ارتجف عن تذكر هذا الآمر، واقوم بالدعاء للراحلة ووالدتها الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي بأن يرزقها الله بالصبر.

واستكملت نبيلة عبيد: اتواصل مع طليق الراحلة بشكل يومي للإطمئنان علي نجلاء فتحي ويطالبني بالدعاء لها بالصبر، فقد كنت علي تواصل معها قبل وفاة ابنتها.

وأضافت نبيلة عبيد: نجلاء فتحي تتنقل حاليًا بين منزلها ومنزل حفيدها، وهي بحاجة الي الدعاء بأن يصبرها الله علي هذه الفاجعة.

وتقول نبيلة عبيد: كنت اتواصل مع نجلاء فتحي قبل هذا الآمر عبر الواتساب بشكل شبة يومي، وادعولها في كل وقت فقد تعرضت إلى فاجعة كبيرة.