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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء الخميسي تتألق من الجيم وتبهر الجمهور برشاقتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي، بإطلالة كاجوال من الجيم، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

في سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام  والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني بمنتهى السرعة.

لقاء الخميسي انستجرام صور لقاء الخميسي

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