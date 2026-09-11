عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي

كشفت الإعلامية دينا سليم عن مصدر داخل النادي الأهلي أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، يرحب برحيل محمد رأفت، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل عدم وجود رغبة لدى المدير الفني في استمرار اللاعب ضمن حساباته.

وأوضحت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن هناك مفارقة في موقف النادي والجهاز الفني، حيث يرغب الأهلي في تجديد عقد محمد رأفت، خاصة أن اللاعب دخل السنة الأخيرة من عقده مع القلعة الحمراء، وتسعى إدارة النادي للحفاظ على حقوقها في اللاعب وعدم رحيله مجانًا.

وأضاف دينا أن الأهلي قد يوافق على رحيل محمد رأفت في يناير حال وصول عرض مناسب، مع إمكانية تجديد عقده أولًا للحفاظ على حقوق النادي، خاصة أن القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب سيتحدد وفقًا للعروض واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.