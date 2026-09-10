خلال أسبوعين..بشرة خير من الحكومة للعاملين بالدولة| تفاصيل

تستعد وزارة المالية خلال الأسبوعين المقبلين؛ لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 وهو ثالث راتب يتقاضاه الموظفين بالدولة عن العام المالي 2026/2027 الجاري.

تفاصيل صرف المرتبات

من المقرر أن تقوم الوحدات الحسابية على مستوى الأجهزة الحكومية؛ خلال الفترة المذكورة ببدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 لكل العاملين بالحكومة.

وبحسب تقارير رسمية صادرة وزارة المالية والتي تتضمن تبكير عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 بالزيادات الجديدة التي تم إقرارها لكل العاملين بالدولة مع بدء السنة المالية الحالية.

الحد الأدني للأجور

مع بدء السنة المالية 2026/2027 الحالية أقرت الحكومة تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

ثالث مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف ثالث مرتبات السنة المالية الجديدة .

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 24 حتي 28من سبتمبر الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الخميس 24 من سبتمبر الجاري لمدة يوم واحد، ثم تستكملها لمدة 4 أيام متصلة تبدأ من الأحد 27 سبتمبر حتى الأربعاء 30 من نفس الشهر

مرتبات سبتمبر 2026 بالزيادة الجديدة

بموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

تفاصيل زيادات الأجور

الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا: