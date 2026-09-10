أسامة جلال يتعرض لكسر في الساق خلال تدريبات بيراميدز

تعرض أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز لإصابة قوية بكسر في الساق خلال تدريب الفريق الذي جرى مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي؛ استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره جورماهيا الكيني في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال المران ومن التحام قوي؛ تعرض أسامة جلال للإصابة، وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات القريبة من الملعب؛ لإجراء الأشعة، والتي جاءت نتيجتها إصابة المدافع بكسر في عظمتي الساق.

ومن المقرر أن يجري أسامة جلال عملية جراحية خلال ساعات، وسيغيب على إثرها عن الملاعب قرابة 6 أشهر.