بيراميدز يهزم الجونة ويتصدر الدوري المصري

حقق بيراميدز فوزا صعبا علي الجونة بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة ،ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 56، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب بيراميدز ناصر ماهر حاول لاعب الجونة إرجاع الكرة إلى حارسه إسلام ريشة ولكن بالخطأ سكنت المرمى في الزاوية اليسرى.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة، محققًا 4 انتصارات متتالية، بينما توقف رصيد الجونة عند نقطتين ليحتل المركز الـ16 بجدول المسابقة.

ونفذت ركلة ركنية لصالح بيراميدز من الجهة اليسرى نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية إياد العسقلاني ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 12.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز أحمد عبد القادر ولكن يبعدها ببراعة من على خط المرمى لاعب الجونة مصطفى مطاوع في الدقيقة 40.

وأرسلت ركلة حرة لصالح بيراميدز من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية أحمد عاطف ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى الجونة إسلام ريشة في الدقيقة 45+2.