خالد الغندور: بيراميدز تفاوض مع أحمد فتوح لضمه من الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود رغبة من النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور، خلال حديثه في برنامج «الحريفة» عبر راديو أون سبورت، إن الأهلي لم يقدم أي عرض رسمي أو شفهي لأحمد فتوح، مشيرًا إلى أن اللاعب ليس ضمن حسابات القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

وأوضح الغندور: «عن أزمة فتوح، كان فيه كلام إنه هو يعني جاي له الأهلي وكده، وإنه هو عايز يجدد، بس الأهلي برضه عرض عليه».

وتابع موضحًا حقيقة الأمر: «لا، الحقيقة إن الأهلي مش عرض على فتوح أي حاجة، ومش عايز فتوح خالص وخارج الحسابات، يعني سيبكم من القصة دي خالص».

وأكد الغندور أن الأهلي ليس طرفًا في ملف أحمد فتوح، مشيرًا إلى أن النادي الذي تقدم بعرض للاعب هو بيراميدز، الذي يرغب في الحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد.

وقال: «فتوح، الأهلي مش طرف في الموضوع خالص. الطرف اللي عرض على فتوح فعلًا هو نادي بيراميدز، وعرض على فتوح التواجد مع الفريق بداية من الموسم الجديد».

وفيما يتعلق بموقف اللاعب مع الزمالك، أشار خالد الغندور إلى أن ملف تجديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء لم يشهد أي تطورات جديدة حتى الآن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات الخاصة بتجديد عقد فتوح مع الزمالك لا تزال دون جديد، في الوقت الذي كشف فيه عن وجود اهتمام من جانب بيراميدز بضمه.

وتترقب جماهير الزمالك موقف أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية اللاعب داخل صفوف الفريق، واستمرار الحديث عن مستقبله وإمكانية تجديد تعاقده أو الرحيل عن القلعة البيضاء.