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رياضة

الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
علا محمد

حذر الإعلامي أحمد شوبير من التعجل في الحكم على حسين عموتة، المدير الفني، بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب مستوى الفريق ونتائجه، مؤكدًا أن تقييم المدربين الجدد بعد أول خمس مباريات فقط أمر غير منطقي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر راديو أون سبورت: «بدأت حملة هجوم على حسين عموتة: أصل الأداء، أصل الشكل، أصل التكتيك، أصل الفنيات. يعني الموضوع الحقيقة مبالغ فيه جدًا ومستعجل جدًا».

وأوضح شوبير أنه يرى ضرورة الانتظار حتى فترة توقف الدوري، ثم تقييم مستوى عموتة بعد عودة اللاعبين من فترة التوقف الدولي، مضيفًا: «مش هقدر أحكم على حسين عموتة إلا بعد توقف الدوري، بعد العودة من المنتخب والإجازة الدولية.. نبدأ هنا بقى نتكلم على حسين عموتة، لكن الخمس مباريات الأولى لكل المدربين، خصوصًا الجدد، ما تحاسبش حد عليهم».

شوبير يشيد بمكوينّا ويكشف الفارق

وتطرق شوبير إلى تجربة مكوينّا مع بيراميدز، مؤكدًا أن المدرب يقدم مستويات جيدة مع الفريق، لكنه أوضح أن ظروفه تختلف عن عموتة، خاصة أن قائمة بيراميدز لم تشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالموسم الماضي.

وقال: «ما مكوينا كويس مع بيراميدز؟ ماشي كويس قوي مع بيراميدز، طبعًا بنسبة 100%، وأنا أكتر واحد بشيد بيه».

وأشار إلى أن مكوينّا يعتمد بشكل كبير على مجموعة اللاعبين نفسها التي كانت موجودة في الموسم الماضي، وهو ما يمنحه قدرًا أكبر من الاستقرار، بعكس الأهلي الذي شهد تغييرات واسعة في قائمته.

«الأهلي جاب 9 صفقات».. شوبير يرفض التعجل

وأكد شوبير أن الأهلي مر بظروف صعبة مع بداية الموسم، في ظل التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين وعودة آخرين من الإصابات، وهو ما يجعل مهمة المدير الفني أكثر تعقيدًا.

وقال: «أنت في النادي الأهلي، ما أنت بتفضل تزن: الصفقات، الصفقات، الصفقات. فأنت جايب 7 صفقات، ورجع لك أشرف داري، بقوا 8 صفقات، ورجع لك رضا سليم، بقوا 9 صفقات».

وأضاف: «أنا بتكلم منطقي وبتكلم العقل يعني.. فالوقف بالنسبة للراجل كان، الله يكون في عونه، صعب يعني. فسرعة الحكم على المدرب أنا مش شايفها جيدة، يعني لازم الانتظار شوية».

انتقاد إقالة المدربين مبكرًا

وحذر شوبير من تكرار سيناريو تغيير المدربين بصورة متسرعة، مستشهدًا بما حدث في الأهلي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن النادي اتخذ قرارات سريعة تحت ضغط الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: «تقول لي هنستنى؟ ما هو بيكسب. يعني أنت ريبيرو السنة اللي فاتت رحت ممشيه بدري بدري بعد خمس مباريات، وده أكبر قرار خاطئ عمله النادي الأهلي إنه مشى كولر كمان».

وأشار إلى أن رحيل كولر رغم تحقيقه عددًا كبيرًا من البطولات كان قرارًا غريبًا من وجهة نظره، قبل أن يمر الأهلي بسلسلة من التغييرات الفنية خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن عماد النحاس تولى المهمة بعد رحيل كولر ونجح في حصد بطولة الدوري، ثم رحل أيضًا، قبل التعاقد مع مدرب أجنبي لم يستمر طويلًا، لتتواصل بعدها عملية تغيير الأجهزة الفنية.

وأكد شوبير أن كثرة التغييرات ليست حلًا في كل الأوقات، قائلًا: «كثرة التغيير مش في كل وقت. أحيانًا التغيير بيبقى إجباري، لكنه دلوقتي الحملة بادية بدري قوي على حسين عموتة».

وشدد على موقفه، قائلًا: «وجهة نظرنا الشخصية، لابد إن الراجل يحصل على وقته كاملًا وفرصته».

شوبير يحذر من سيناريو خسارة النقاط

وضرب شوبير مثالًا ببداية الأهلي في الدوري، متسائلًا عما كان سيحدث لو لم يسجل الفريق أهدافه الحاسمة في الدقائق الأخيرة أمام سموحة وإنبي.

وقال: «لو مثلًا خلينا نقول إن الأهلي ما جابش جون في الدقيقة 87 أمام سموحة، والأهلي ما سجلش، وقفشة ما سجلش في الوقت الضائع أمام إنبي، كان هيبقى إيه؟ المطالبات برحيل المدرب ولا إيه؟».

وأوضح أن الأهلي كان سيخسر أربع نقاط إضافية، وهو ما كان سيجعل بدايته مشابهة للموسم الماضي، مؤكدًا أن فارق النقاط البسيط كان حاسمًا في صراع الدوري.

شوبير: لا تكثروا من الصفقات

وفي سياق آخر، انتقد شوبير سياسة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، مؤكدًا أن الأفضل هو ضم العناصر التي يحتاجها الفريق فعلًا والتي تستطيع تقديم إضافة حقيقية.

وقال: «ما أجيبش غير اللعيب اللي أنا محتاجه. ما ينفعش تجيب غير اللعيب اللي أنت محتاجه، اللي هيضيف للفرقة».

وأضاف: «فكرة إنك بتزود قوي عدد الصفقات، ده مش في الصالح. والله العظيم يا جماعة ساعات بيبقى لعيب واحد بيفرق جدًا مع الفرقة، أو اتنين، أو بالكتير تلاتة».

شوبير يستنتج تشكيل الأهلي أمام المقاولون

وتحدث شوبير عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب، مؤكدًا أن ما ذكره مجرد استنتاج وليس تشكيلًا رسميًا.

وقال إن محمد الشناوي سيكون في حراسة المرمى، بينما يتواجد محمد هاني في الجبهة اليمنى، وكوكا في الجبهة اليسرى، وفي قلب الدفاع ياسر إبراهيم و«الجزار».

وفي خط الوسط، توقع شوبير استمرار مروان عطية ضمن التشكيل الأساسي.

أما في الهجوم، فأشار إلى أن أشرف بن شرقي من العناصر الأقرب للبدء، إلى جانب أحد اللاعبين، بينما توقع وجود إمام عاشور على مقاعد البدلاء، مع إمكانية استمرار أحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن التشكيل الذي طرحه أمام الجماهير مجرد توقع واستنتاج، قائلًا: «دي تقريبًا تشكيلة النادي الأهلي في مباراة اليوم، تقريبًا يعني. أنا مش متأكد، أنا بستنتج مع حضراتكم».

الإعلامي أحمد شوبير حسين عموتة المدير الفني الأهلي تشكيل الأهلي

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