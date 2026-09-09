شوبير: نظام الدوري الجديد هيخلي جمع النقاط أهم من الأداء

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نظام الدوري المصري الجديد سيجعل الأندية مطالبة بالتركيز على حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المرحلة الأولى، من أجل الدخول إلى مرحلة المنافسة مع الأندية الكبرى بأفضل رصيد ممكن.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الدوري يضم 20 فريقًا، موضحًا أن النظام الجديد لا يعني خوض 38 مباراة لكل فريق، كما كان الحال في نظام الدورين الكاملين.

وأضاف: «الدوري 20 فريق، فأنت بتلعب الدور الأول 19، والدور التاني 19، يعني 38 مباراة، مظبوط كده؟ لا مش مظبوط، أنت بتلعب الدور الأول 19، والتاني 5، يعني 24 مباراة».

وأوضح شوبير أن هذا النظام يجعل جمع النقاط في المرحلة الأولى هدفًا أساسيًا لجميع الأندية، بغض النظر عن مستوى الأداء، خاصة أن الفرق تسعى للدخول إلى المرحلة المجمعة التي تضم الأندية الستة الكبار برصيد قوي من النقاط.

وتابع: «اللي بيجمع نقاط في الأول أيا كان مستواه كويس ولا مش كويس أنت عايز تجمع نقاط، لأنك عايز تدخل الدورة المجمعة اللي فيها الـ6 الكبار بنقاطك».

وأشار شوبير إلى أن طبيعة النظام الجديد قد تجعل النتائج وحصد النقاط أكثر أهمية بالنسبة للجماهير من مستوى الأداء، قائلًا: «دلوقتي مبقاش يهم الجمهور أنت لعبت حلو ولا وحش، المهم تكسب».

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تدرك جميع الأندية طبيعة النظام الجديد وسرعة انتهاء منافسات الدوري، قائلًا: «على كل الأندية تعي أن الدوري بيتكلّف بسرعة وبيخلص بسرعة».