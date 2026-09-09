محظوظ.. شوبير: تكرار فوز المهدي سليمان بجائزة الأفضل يكشف معاناة الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تألق المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، بعد حصوله على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة، مشيرًا إلى أن تكرار فوزه بالجائزة يعكس حجم الضغط الذي يتعرض له الفريق خلال مبارياته الأخيرة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن حصول المهدي سليمان على جائزة أفضل لاعب في اللقاء للمرة الثالثة يؤكد الدور الكبير الذي يقوم به الحارس مع الزمالك، كما يكشف عن الصعوبات التي يواجهها الفريق خلال المباريات.

وأضاف: «المهدي سليمان أظن دي تالت مباراة يحصل على جائزة أحسن لاعب في اللقاء، وده يبين ليك الضغط اللي موجود على الزمالك».

وأشار شوبير إلى أن الزمالك يمتلك قدرًا من التوفيق والحظ خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الحظ جزء مهم من كرة القدم، وقد يساعد الفرق على تحقيق الانتصارات وحصد النتائج الإيجابية.

وأوضح: «والبخت اللي موجود مع الزمالك، البخت مطلوب في الكورة، وشيء جميل إن يكون عندك توفيق وحظ».

واختتم شوبير حديثه مستشهدًا بالمثل الشعبي الشهير: «أديني حظ وأرميني في البحر»، في إشارة إلى أهمية التوفيق والحظ بجانب الأداء داخل الملعب.