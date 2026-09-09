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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يفاجئ إمام عاشور بقرار جديد قبل مباراة المقاولون

الحسين عموتة
الحسين عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن قرار المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق بجلوس إمام عاشور على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور على مقاعد بدلاء الأهلي 

 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، استقر على عدم الدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي أمام المقاولون العرب، مفضلًا الاحتفاظ باللاعب على مقاعد البدلاء.

وأوضح المصدر أن قرار عموتة جاء بسبب ابتعاد إمام عاشور عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ بداية منافسات الدوري المصري، حيث يرى المدير الفني أن الدفع به تدريجيًا سيكون الخيار الأنسب في ظل عدم خوضه مباريات رسمية خلال الفترة الماضية.

موقف إمام عاشور من مباراة المقاولون 

 

وأضاف المصدر أن إمام عاشور سيكون تحت تصرف الجهاز الفني خلال المباراة، على أن يحدد عموتة إمكانية مشاركته وفقًا لسير اللقاء واحتياجات الفريق.

وأشار إلى أن وجود اللاعب على دكة البدلاء لا يعني وجود أي أزمة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى لتجهيزه بالشكل المناسب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته للمشاركة بصورة أكبر مع الفريق.

الأهلي يسعى لمواصلة صحوته في الدوري

 

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري بتحقيق الفوز على إنبي بنتيجة 3-2، قبل أن يواصل انتصاراته بالفوز على زد بهدفين دون رد، ثم حقق انتصارًا مهمًا على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات أمام المقاولون العرب، وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري، في الوقت الذي يتطلع فيه الجهاز الفني لاستمرار الأداء القوي وتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الحالي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لدى جماهير الأهلي، التي تترقب ظهور الفريق بصورة قوية ومواصلة عروضه الإيجابية في المسابقة المحلية.

إمام عاشور الأهلي المقاولون العرب

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