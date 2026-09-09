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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك قانونيًا ضد الحسابات المزيفة للحسين عموتة

الحسين عموتة
الحسين عموتة
يمنى عبد الظاهر

أعلن النادي الأهلي رسميًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحسابات المزيفة التي تنتحل صفة الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي يعلن رسميا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحسابات المزيفة للمدير الفني الحسين عموتة».

يدخل الأهلي مواجهة المقاولون العرب وهو يستهدف تحقيق انتصاره الرابع على التوالي والوصول إلى النقطة 12 ومواصلة الضغط على بيراميدز في سباق الصدارة لكن المهمة لن تكون مرتبطة فقط بحصد النقاط الثلاث وإنما ستكون اختبارا جديدا لقدرة الفريق على تقديم المستوى الذي تنتظره جماهيره.

ورغم نجاح الأهلي في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأولى فإن الأداء لم يصل بعد إلى الصورة التي تمنح الفريق وجماهيره الشعور بالاطمئنان|، إذ جاءت الانتصارات الثلاثة وسط معاناة واضحة ولم يقدم الفريق حتى الآن الأداء الهجومي القادر على حسم المباريات مبكرا.
 

النادي الأهلي الحسين عموتة اتخاذ الإجراءات القانونية المقاولون العرب بيراميدز

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