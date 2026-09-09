شوبير: 34 لاعبًا في تمرين الأهلي.. وعموتة مش هيعرف يركز معاهم

علق الإعلامي أحمد شوبير على كثرة عدد اللاعبين داخل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن العدد الكبير قد يمثل صعوبة أمام الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في عملية التركيز مع جميع اللاعبين.

وقال شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قبل كده قولتلك إن عدد اللاعيبة كتير جدًا جدًا في تمرين الأهلي، 34 لاعب كتير وكتير على المدرب، عموتة مش هيعرف يركز معاهم بنسبة 100%.. 13 لاعب خارج قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب وكلهم جاهزين!».

وأضاف: «هتقولي في إصابات وظروف، أنا موافقك، معنديش اعتراض، لكن قنن التمرين، وشوف اللاعيبة اللي محتاجها بس».

كان شوبير قد تحدث في وقت سابق عن أزمة العدد الكبير للاعبي الأهلي في التدريبات، مشيرًا إلى صعوبة إدارة هذا العدد من الناحية الفنية والتدريبية.