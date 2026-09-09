وزيرة التضامن تعلن إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448ه

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم موسم حج 1448هـ- 2027م.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ- 2027م، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، حيث من المقرر اختيار 12 ألف حاج من بين 66 ألفًا تقدموا خلال فترة فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى أن هذه النسبة تم تخصيصها من قبل اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس وتنفذها المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على كافة المجهودات التي يتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية مما جعله متميزاً، وينال احترام وتقدير الجميع، موضحة أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية .