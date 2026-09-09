"معلومات الوزراء": القاهرة تحتل المرتبة الأولى عربيًا ضمن أفضل 100 تجمع للابتكار في تصنيف WIPO لعام 2026

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن القاهرة حققت حضورًا بارزًا على خريطة الابتكار العالمية، بعد أن جاءت في المرتبة الـ86 ضمن قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار في العالم لعام 2026، وفقًا لتصنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصبح بذلك التجمع الوحيد من قارة أفريقيا ضمن قائمة أفضل 100 تجمع عالمي، والأول عربيًا.

وأشار إلى أن حضور القاهرة في التصنيف يستند إلى قوة المخرجات العلمية والبحثية، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا الطبية والكيمياء، إلى جانب نشاط رأس المال الاستثماري الداعم للشركات الناشئة، بما يعكس تركز مجموعة من عناصر منظومة الابتكار من باحثين ومخترعين واستثمارات تكنولوجية داخل القاهرة.

وكانت المنظمة قد نشرت مقتطفًا من فصل «أفضل 100 تجمع ابتكار في العالم لعام 2026»، قبل الإعلان عن النتائج الكاملة لمؤشر الابتكار العالمي، والمقرر في 29 سبتمبر 2026.

ولفت إلى أن تصنيف ينشر تجمعات الابتكار سنويًا كجزء من مؤشر الابتكار العالمي، الذي يصل هذا العام إلى نسخته التاسعة عشرة. وبينما يقيس مؤشر الابتكار العالمي أداء الابتكار في نحو 140 اقتصادًا، يركز تصنيف التجمعات على المناطق الجغرافية التي تشهد أعلى درجات التركز في أنشطة الابتكار، متجاوزًا الحدود الإدارية والسياسية التقليدية.

ويعتمد التصنيف على ثلاثة مقاييس رئيسية، هي مواقع المخترعين المدرجين في طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، والجهات التي ينتمي إليها مؤلفو المقالات العلمية المنشورة، ومواقع الشركات التي تحصل على تمويل من رأس المال الاستثماري، بما يسمح برصد المناطق التي تجمع بين البحث العلمي والاختراع والتمويل الموجه للابتكار.

وأكدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تجمعات الابتكار تمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومات الابتكار الوطنية، إذ تكشف أهمية الروابط بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمواهب والمخترعين ورأس المال الاستثماري والشركات، وقدرة الاقتصادات على تحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت تجمعات «شينزين-هونغ كونغ-غوانغتزو»، و«طوكيو-يوكوهاما»، و«سان خوسيه-سان فرانسيسكو»، و«سيول»، و«بكين» قائمة أكبر خمس تجمعات للابتكار في العالم.

وضمت قائمة أفضل 100 تجمع عالمي 25 تجمعًا من الصين و20 تجمعًا من الولايات المتحدة، بما يمثل معًا نحو نصف التجمعات المدرجة في القائمة، تليهما ألمانيا بسبعة تجمعات، ثم الهند والمملكة المتحدة بأربعة تجمعات لكل منهما.

وعلى المستوى العربي، جاءت القاهرة في المرتبة الأولى والـ86 عالميًا، فيما دخلت الرياض قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار للمرة الأولى، محتلة المرتبة الـ92 عالميًا.

وأظهر التصنيف كذلك اتساع خريطة الابتكار عالميًا لتشمل عددًا متزايدًا من الاقتصادات متوسطة الدخل؛ فإلى جانب الصين والهند، تضم القائمة تجمعات من البرازيل ومصر وإيران وماليزيا والمكسيك وتركيا، بما يعكس توسع مراكز إنتاج المعرفة والابتكار خارج الاقتصادات المتقدمة التقليدية.

وتُعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتعمل على دعم الابتكار والإبداع وحماية الملكية الفكرية عالميًا، فيما تهدف مبادرة تجمعات مؤشر الابتكار العالمي إلى تحديد المناطق التي تشهد تركزًا للجامعات والباحثين والمخترعين ورأس المال الاستثماري وأنشطة البحث والتطوير، بما يساعد واضعي السياسات وقادة الأعمال على فهم العوامل الداعمة لنمو منظومات الابتكار.