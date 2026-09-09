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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم
نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، مؤكدة أنه تم رفع النتيجة كاملة على رابط جديد يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا
 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم  باتِّباع الخطوات التالية:

  • الدخول على الرابط التالي:

https://natiga-moe-eg.lovable.app/

  •  إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  • في حال القبول، سيظهر الاسم والتخصص المقبول به مباشرة.
May be an image of ‎text that says '‎وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة المركزية لشئون المعلمين تنويه هام お道 ်း الدارة_المرةزية المحلميق بانطم فى من خلال رابط النتيجة الخاص بالإدارة المركزية لشئون المعلمين يمكنك التعرف على. نتيجة المرحلة الخامسة 目 国 استكمال المرحلة الخامسة تظلمات المرحلة الأولى والثانية (للمرة (الثالثة) 影 تظلمات المرحلة الثالثة والرابعة a الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين‎'‎

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه من خلال رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، يمكن الاستعلام عن :

  • نتيجة المرحلة الخامسة
  • استكمال المرحلة الخامسة
  • تظلمات المرحلة الاولى والثانية “للمرة الثالثة”
  • تظلمات المرحلة الثالثة والرابعة

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المتقدمين بضرورة تلقّي المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، حرصًا على دقة البيانات وسلامتها، وضمان وصول المعلومة الصحيحة إلى الجميع من مصدرها الرسمي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس عن رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، إلا أن هذا الرابط تعطل بشكل مفاجئ بعد دقائق من الإعلان عنه بسبب كثافة الدخول عليه من جميع محافظات الجمهورية في وقت واحد من المستعلمين عن النتيجة ، وهو الامر الذي أثار غضب المستعلمين وجعلهم يطالبون بإعلان كشوف الناجحين بدلا من الرابط الالكتروني لطمأنة الجميع وانهاء حالة التوتر المصاحبة لإنتظار النتيجة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إعلان نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، سيتاح للذين لم يحالفهم الحظ عمل تظلم بعد النتيجة، وردا على سؤال “هل يعين معلمي المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم إعدادي أم ثانوي؟”، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: التعيين على المرحلة الابتدائية

وعلى جانب آخر ،  كانت قد أعلنت الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة متخصصة دائمة الانعقاد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة، في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها، للرد على جميع الاستفسارات والمشكلات الواردة من المعلمين عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، ومواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام، من خلال الردود الرسمية المعتمدة.

تقدير المعلمين واحترام رسالتهم

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقدير المعلمين واحترام رسالتهم، وضمان وصول المعلومة الدقيقة إليهم من مصدرها الرسمي، مع بحث استفساراتهم ومشكلاتهم والتعامل معها بكل جدية وسرعة.

وتهيب الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمعلمين عدم الانسياق وراء أي معلومات صادرة عن مصادر غير رسمية، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط للتحقق من المعلومات.

كما تدعو الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين إلى تسجيل استفساراتهم ومشكلاتهم من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يضمن سريتها ووصولها إلى الجهة المختصة، بالموقع الرسمي للإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين للحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.

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