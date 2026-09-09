مصير فتوح من البقاء في الزمالك وحقيقة انتقاله للأهلي أو بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن آخر تطورات موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل الحديث عن مستقبله مع القلعة البيضاء وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي عقب نهاية تعاقده.

وأكد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن ما يتردد بشأن وجود تحرك من جانب الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن اللاعب ليس ضمن حسابات النادي الأحمر في الوقت الحالي.

وأوضح أن هناك تحفظًا داخل الأهلي على فكرة التعاقد مع فتوح، وبالتالي فإن الحديث عن انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق عقب انتهاء عقده مع الزمالك غير صحيح.

وفيما يتعلق بمستقبل أحمد فتوح مع الزمالك، أشار خالد الغندور إلى أن اللاعب أبلغ مسؤولي النادي برغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز فرص بقائه داخل القلعة البيضاء.

وأضاف أن ملف تجديد عقد فتوح لم يتم غلقه، وإنما جرى تأجيل حسمه بشكل مؤقت، في ظل تركيز إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية على ملفات أخرى ترى أنها أكثر أولوية.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الزمالك تضع المنافسات التي يخوضها الفريق، إلى جانب العمل على سداد المستحقات المالية، ضمن أبرز الملفات التي تحتاج إلى التركيز عليها في الوقت الحالي، لذلك تم تأجيل فتح مفاوضات التجديد مع اللاعب.

وشدد الإعلامي خالد الغندور على أن تأجيل مفاوضات تجديد عقد أحمد فتوح لا يعني وجود خلافات بين اللاعب وإدارة الزمالك، مؤكدًا أن هناك رغبة مشتركة في استمرار الظهير الأيسر مع الفريق.

ويعد فتوح من العناصر الأساسية في صفوف الزمالك، وتسعى الإدارة للحفاظ على خدماته، خاصة في ظل أهمية اللاعب فنيًا وحاجته إلى استعادة مستواه المعهود.

وطالب الغندور أحمد فتوح بالتركيز خلال الفترة المقبلة والعمل على استعادة مستواه، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وسبق أن ظهر بصورة مميزة مع المنتخب الوطني، وهو ما يتطلب منه مواصلة العمل للعودة إلى أفضل مستوياته مع الزمالك.

وبذلك، تبدو الصورة الحالية واضحة بشأن مستقبل فتوح، في ظل عدم وجود تحرك من الأهلي لضمه، بالتزامن مع رغبة اللاعب في الاستمرار مع الزمالك، مع تأجيل ملف تجديد عقده لحين الانتهاء من الملفات ذات الأولوية داخل النادي.