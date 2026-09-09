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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لازم يتباع.. رسالة نارية من عبدالواحد السيد لبيزيرا: أي لاعب مش عاوزني مش عاوزه

بيزيرا
بيزيرا
يمنى عبد الظاهر

أثار ملف البولندي كونراد ميشالاك وغياب اللاعب عن صفوف الزمالك، الجدل خلال حديث عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بالفريق الأبيض، وأسامة حسني، نجم الأهلي السابق، عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر».

وتحدث عبدالواحد السيد عن موقفه من استمرار بيزيرا مع الزمالك، مؤكدًا أنه لا يفضل التمسك بأي لاعب لا يرغب في الاستمرار مع الفريق.

وقال عبدالواحد السيد: «فين بيزيرا؟ معرفش فين»، مضيفًا: «أنا عارف إن فيه ناس هتزعل من كلامي، لكن أي لاعب مش عاوزني، مش عاوزه».

وتابع: «أي لاعب برازيلي جه مصر بيعمل موسم واحد بس، وشوفوا الأمثلة كتير»، مؤكدًا أنه يفضل رحيل اللاعب والاستفادة المالية منه.

وأوضح عبدالواحد السيد: «أنا مع بيعه، لو رفعت قضية وهجيب 5 أو 6 مليون، لو هتجيب كده ارفع، ولكن بكل وضوح أنا مع الاستفادة من الفلوس، هو مبيلعبش ومجاش».

أسامة حسني: الأندية الكبيرة لا تقف على لاعب

من جانبه، أكد أسامة حسني أن الأندية الكبيرة لا يجب أن تتوقف على لاعب بعينه، رافضًا فكرة التمسك باللاعب أو التفاوض معه بشكل مبالغ فيه من أجل العودة.

وقال حسني: «الأندية الكبيرة مبتقفش على لاعب يا جماعة، ومش عاجبني إنك تترجى اللاعب علشان ييجي ويلعب».

وأشار إلى تصريحات حسن شحاتة السابقة بشأن اللاعب، قائلًا: «وكان كابتن حسن شحاتة على حق لما قال: بيضحك على الجمهور».

وسأل الإعلامي مهيب عبدالهادي أسامة حسني: «يعني أنت عايزه ميرجعش كده؟».

ورد حسني ساخرًا: «معرفشي والله، المدارس في البرازيل بدأت ولا إيه؟ يمكن قدم هناك».

عبدالواحد السيد: «أنا مع بيعه والاستفادة منه»

وعاد عبدالواحد السيد للتأكيد على موقفه، قائلًا: «مينفعش يتقال نترجى اللاعب.. يعني نقول الأهلي ترجّى إمام علشان يجدد؟ أنا مع بيعه والاستفادة منه».

وأوضح أسامة حسني أن حديثه لم يكن مقصودًا به الإساءة إلى أي نادٍ أو لاعب، قائلًا: «لا مش قصدي كده، أنا بقولك ده اللي أنا حاسه».

واستشهد حسني بموقف إمام عاشور خلال فترة وجوده في الأهلي، قائلًا: «إمام عاشور لما مسافرش اتوقف واتعاقب يا عبدالواحد».

وتأتي تصريحات عبدالواحد السيد وأسامة حسني في ظل استمرار الجدل حول موقف بيزيرا ومستقبله، وما إذا كان سيعود للانتظام مع الزمالك أم يتم اللجوء إلى الحلول القانونية والاستفادة من رحيله ماليًا.

البولندي كونراد ميشالاك أسامة حسني عبدالواحد السيد الأهلي الزمالك بيزيرا

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