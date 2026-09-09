بطولة الأبطال العالمية تحتفي بدينا مشرف بعد إسقاط المصنفة الخامسة عالميًا

حرص الحساب الرسمي لبطولة أبطال العالم لتنس الطاولة على الاحتفاء بالبطلة المصرية دينا مشرف، عقب الإنجاز الذي حققته في منافسات البطولة المقامة حاليًا في ماكاو.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة مجموعة من اللقطات الخاصة بدينا مشرف خلال مواجهتها أمام الصينية وانج يدي، المصنفة الخامسة عالميًا، والتي شهدت تحقيق اللاعبة المصرية انتصارًا لافتًا بنتيجة 3-1.

وعلق الحساب الرسمي على مشاهد اللاعبة المصرية عقب المباراة، في إشارة إلى حجم المفاجأة والانتصار الذي حققته دينا مشرف أمام واحدة من أبرز لاعبات تنس الطاولة في العالم.

وجاء في تعليق البطولة: «ما زلت أستوعب ما حدث! استمعوا إلى دينا مشرف وهي تتحدث بنفسها، واشعروا بالمشاعر التي تقف وراء هذا الفوز الرائع على وانج يدي!».

وتأهلت دينا مشرف إلى دور الـ16 من منافسات بطولة أبطال الـWTT، بعدما أطاحت بالمصنفة الخامسة عالميًا، لتواصل مشوارها في البطولة وسط اهتمام كبير بما يمكن أن تحققه خلال الأدوار المقبلة.

ويأتي احتفاء البطولة باللاعبة المصرية بعدما قدمت واحدة من أبرز مفاجآت المنافسات، في ظل قوة المواجهة أمام وانج يدي، التي كانت من أبرز المرشحات للمنافسة على الأدوار المتقدمة.