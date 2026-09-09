رابطة محترفي الإسكواش تعلن استضافة نيوزيلندا لبطولة العالم 2028

أعلنت الرابطة العالمية لمحترفي الإسكواش استضافة نيوزيلندا لبطولة العالم للفردي عام 2028، وذلك قبل 5 أشهر فقط من الظهور الأول للعبة في الأولمبياد.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن البطولة ستقام في الفترة من 19 إلى 27 فبراير 2028 على ملعب زجاجي في مركز المؤتمرات الدولي النيوزيلندي في وسط مدينة أوكلاند، كما تقام بالتزامن مع بطولة العالم للأندية.

وتعد بطولة العالم للفردي ضمن فترة تأهيل الإسكواش إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، الذي سيشهد إدراج اللعبة لأول مرة، حيث ستشهد دورة الألعاب مشاركة 8 لاعبين من كل جنس سيتأهلون من خلال التصنيف العالمي.

من جانبه، أعرب بول كول، أول لاعب نيوزيلندي يصل إلى المركز الأول عالمياً، عن سعادته البالغة لحصوله على فرصة المنافسة في بطولة العالم على أرضه.

وقال: "لقد قضيت معظم مسيرتي الرياضية ألعب أمام جماهير في الجانب الآخر من العالم.. إن إقامة بطولة العالم في نيوزيلندا، في نفس العام الذي تُدرج فيه رياضة الاسكواش أخيراً في الألعاب الأولمبية، أمر لا يُصدق."

كانت العاصمة المصرية القاهرة قد استضافت النسخة الماضية من بطولة العالم للإسكواش، التي شهدت فوز أمينة عرفي بلقب السيدات، ومصطفى عسل بلقب الرجال.