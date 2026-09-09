قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز تاريخي.. دينا مشرف تقصي المصنفة الخامسة عالميًا في بطولة الأبطال
الوزراء: القاهرة تحتل المرتبة الأولى عربيًا و إفريقيا ضمن أفضل 100 تجمع للابتكار
أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% وخام برنت يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل
كتب دراسية وفصول جاهزة.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدارس ويؤكد توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب
خفض الحرارة وتحسين الصحة.. فوائد التوسع في تشجير القاهرة ومواجهة التغير المناخي
قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح
على غرار بريطانيا .. الإحتلال يعاقب فرنسا على موقفه من المستوطنات
الفارق 7 أضعاف.. تعرف على القيمة التسويقية للأهلي والمقاولون قبل موقعة اليوم
رفض طلب بيراميدز لتأجيل مواجهة إنبي بسبب معسكر منتخب مصر
بشير التابعي يوجه انتقادات حادة لإدارة الزمالك
إمام عاشور يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المقاولون
تطورات حاسمة في صفقة رحيل بيزيرا عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة محترفي الإسكواش تعلن استضافة نيوزيلندا لبطولة العالم 2028

اسكواش
اسكواش
محمد سمير

أعلنت الرابطة العالمية لمحترفي الإسكواش استضافة نيوزيلندا لبطولة العالم للفردي عام 2028، وذلك قبل 5 أشهر فقط من الظهور الأول للعبة في الأولمبياد.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن البطولة ستقام في الفترة من 19 إلى 27 فبراير 2028 على ملعب زجاجي في مركز المؤتمرات الدولي النيوزيلندي في وسط مدينة أوكلاند، كما تقام بالتزامن مع بطولة العالم للأندية.

وتعد بطولة العالم للفردي ضمن فترة تأهيل الإسكواش إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، الذي سيشهد إدراج اللعبة لأول مرة، حيث ستشهد دورة الألعاب مشاركة 8 لاعبين من كل جنس سيتأهلون من خلال التصنيف العالمي.

من جانبه، أعرب بول كول، أول لاعب نيوزيلندي يصل إلى المركز الأول عالمياً، عن سعادته البالغة لحصوله على فرصة المنافسة في بطولة العالم على أرضه.

وقال: "لقد قضيت معظم مسيرتي الرياضية ألعب أمام جماهير في الجانب الآخر من العالم.. إن إقامة بطولة العالم في نيوزيلندا، في نفس العام الذي تُدرج فيه رياضة الاسكواش أخيراً في الألعاب الأولمبية، أمر لا يُصدق."

كانت العاصمة المصرية القاهرة قد استضافت النسخة الماضية من بطولة العالم للإسكواش، التي شهدت فوز أمينة عرفي بلقب السيدات، ومصطفى عسل بلقب الرجال.

رابطة المحترفين للإسكواش نيوزيلندا بطولة العالم 2028 بطولة العالم للفردي عام 2028 الأولمبياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن موعد انخفاض الحرارة.. واضطراب بالملاحة البحرية وأمواج تصل لـ2.5 متر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

ترشيحاتنا

مشروعات وبرامج جديدة لدعم المزارعين وتطوير التنمية الريفية باسيوط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

محافظ أسيوط يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي دعم القطاع الزراعي وتطوير الخدمات للمزارعين

الفقيدين

انتشال جثة ناشئ بنادي طلخا من مياه بحر جمصة وإنقاذ اثنين

صورة موضوعية

رئيس مرسى علم يبحث مع «أنجلو جولد أشانتي» دعم الصحة والتعليم

بالصور

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد