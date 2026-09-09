تنظيم الاتصالات يصدر تقريرا بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للشركات خلال 6 أشهر

في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.

ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الوعي لدى المستخدمين بوسائل الدفع الإلكترونية، فقد أصدر الجهاز تقرير النصف الأول لعام 2026 الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية 57.01 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المالية المنفذة 2.22 مليار عملية بقيمة إجمالية تبلغ 2.96 تريليون جنيه.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 53%، إي آند كاش 23%، اورنج كاش 20%، وي باي 4%، بينما جاء توزيع المحافظ الإلكترونية النشطة للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 57%، إي آند كاش 24%، اورنج كاش 17%، وي باي 2%.

كما جاء توزيع عدد العمليات المالية على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 69%، إي آند كاش 20%، اورنج كاش 10%، وي باي 1%، بينما جاء توزيع قيمة العمليات المالية على الشركات كما يلي: فودافون كاش 77%، إي آند كاش 14%، اورنج كاش 8%، وي باي 1%.

وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2026 والنصف الأول لعام 2025، لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث تبين ما يلي:

• زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 23%، حيث بلغت 57.01 مليون محفظة إلكترونية بالنصف الأول لعام 2026، مقارنًة بــ 46.33 مليون محفظة إلكترونية بالنصف الأول لعام 2025.

• زيادة معدل انتشار المحافظ الإلكترونية بنسبة 15%، حيث بلغ 45% بالنصف الأول لعام 2026، مُقارنًة بـ 39% بالنصف الأول لعام 2025.

• زيادة عدد المعاملات المالية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 62%، حيث بلغت 2.22 مليار عملية مالية بالنصف الأول لعام 2026، مقارنًة بـ 1.37 مليار عملية بالنصف الأول لعام 2025.

• زيادة القيمة الإجمالية للعمليات المالية المنفذة بنسبة 56% حيث بلغت 2.96 تريليون جنيه بالنصف الأول لعام 2026، مقارنًة بـ 1.90 تريليون جنيه للنصف الأول لعام 2025.

وقد جاءت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال النصف الأول لعام 2026 كالتالي:

• جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 54%، يليه شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 25%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 13%، والسحب بنسبة 4%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 4%.

• وجاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية التي تم إيداعها كما يلي: الإيداع من الحساب البنكي للمحفظة (إنستاباي) 78%، الإيداع المباشر 15%، استقبال حوالات من الخارج 3%، الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) 2%، والإيداع بالكارت البنكي للمحفظة 2%.

• فيما جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية التي تم صرفها كما يلي: شحن رصيد (موبايل-إنترنت) 76%، السحب 12%، والمدفوعات الأخرى (تبرعات-مرافق-تسوق) 12%.

• وجاءت نسب توزيع قيمة المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 67%، يليه الإيداع بنسبة 17%، والسحب بنسبة 12%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 3%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 1%.

• فيما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم إيداعها كالتالي: الإيداع من الحساب البنكي للمحفظة (إنستاباي) 58%، والإيداع المباشر 28%، واستقبال حوالات من الخارج 10%، والإيداع بالكارت البنكي للمحفظة 2%، والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) 2%.

• بينما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم صرفها كما يلي: عمليات السحب 75%، المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) 19%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 6%.

وفيما يتعلق بخدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات وفقًا للمؤشرات الديموغرافية، جاء توزيع المحافظ الإلكترونية حسب النوع كالتالي: حيث وصل عدد المحافظ الإلكترونية الخاصة بالذكور 38 مليون محفظة بنسبة 67%، في مقابل 19 مليون محفظة خاصة بالإناث بنسبة 33%.

وفيما يتعلق بخدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات وفقًا للفئات العمرية، جاء توزيع المحافظ الإلكترونية حسب الفئة العمرية كما يلي:

• وصل عدد المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمشتركين من الفئة العمرية 16-25 سنة 11.5 مليون محفظة بنسبة 20%.

• بلغ عدد المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمشتركين من الفئة العمرية 26-35 سنة 14.1مليون محفظة بنسبة 25%

• وصل عدد المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمشتركين من الفئة العمرية 36-45 سنة 14.5مليون محفظة بنسبة 25%.

• وصل عدد المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمشتركين من الفئة العمرية 46-55 سنة 9.4 مليون محفظة بنسبة 17%

• بينما بلغ عدد المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمشتركين من الفئة العمرية 55 سنة فأكثر 7.5 مليون محفظة بنسبة 13%.

ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على مستوى الجمهورية، فقد لوحظ انتشار الخدمة في جميع المحافظات، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والقليوبية في طليعة المحافظات، حيث وصل عدد المحافظ الإلكترونية بمحافظة القاهرة 10.6 مليون محفظة بنسبة 19%، بينما وصل عدد المحافظ الإلكترونية بمحافظة الجيزة 6.5 مليون محفظة بنسبة 11%، وبلغ عدد المحافظ الإلكترونية بمحافظة الشرقية 3.6 مليون محفظة بنسبة 6%، ووصل عدد المحافظ الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية 3.5 مليون محفظة بنسبة 6%، فيما وصل عدد المحافظ الإلكترونية بمحافظة القليوبية 3.3 مليون محفظة بنسبة 6%.

الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات في السوق المصري خلال النصف الأول لعام 2026:

1. إتاحة استخدام الكود المختصر على الموبايل (#7*) من خلال وي باي لتفعيل حسابات المحافظ الإلكترونية وإجراء بعض المعاملات المالية

 إتاحة استخدام الكود المختصر على الموبايل (#7*) من خلال وي باي، بما يتيح لعملاء المحفظة تفعيل حسابات المحافظ الإلكترونية وإجراء بعض المعاملات المالية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

أكواد تفعيل حسابات المحافظ الإلكترونية وإجراء بعض المعاملات المالية لشركات المحمول

فودافون كاش

#9* اورنج كاش

#115# إي آند كاش

#777* وي باي

#7*

2. إتاحة خدمة شحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع عبر تقنية NFC باستخدام المحفظة الإلكترونية

 إتاحة خدمة شحن كروت الكهرباء مسبقة الدفع عبر تقنية NFC من خلال أحد المشغلين، مما يتيح شحن العدادات مباشرًة باستخدام المحفظة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل سداد الخدمات الحكومية.

3. إتاحة خدمة الاستعلام وسداد خدمات النيابة من خلال المحافظ الإلكترونية

 إتاحة خدمة الاستعلام وسداد خدمات النيابة (النيابة الجنائية، ونيابة الأسرة، ونيابة المرور) باستخدام المحافظ الإلكترونية من خلال أحد المشغلين، بما يعزز من سهولة الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا.