أحمد حمودة: عدي الدباغ فاقد خطورته مع الزمالك والفريق سيخسر أمام المنافس المنظم

أكد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، أن هناك علامات استفهام حول أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تتويج مهدي سليمان بجائزة رجل المباراة أكثر من مرة يعكس وجود بعض المشكلات داخل الفريق.

وقال حمودة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «هناك علامات استفهام على أداء الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بدليل تتويج مهدي سليمان بجائزة رجل المباراة أكثر من مرة».

وأضاف: «الزمالك يخوض مبارياته وكأنه ناقص لاعب، وهو الفلسطيني عدي الدباغ، لأنه لا يجيد اللعب في مركز الجناح ولا يمتلك السرعات المطلوبة لهذا المركز، فهو مهاجم كبير ويجب أن يشارك في مركزه الأساسي».

وتابع نجم المقاولون العرب السابق: «معتمد جمال الآن في مفترق طرق، وينحت في الصخر، وما فعله حتى الآن يُعد إعجازًا، لكن يجب أن تظهر بصماته بشكل أكبر على أداء الفريق خلال الفترة المقبلة».

واختتم أحمد حمودة تصريحاته قائلًا: «الزمالك من الوارد أن يقع أمام أي فريق منظم، مثل الأهلي أو بيراميدز أو سيراميكا، وغيرها من الفرق التي تستطيع استغلال نقاط الضعف».