إعلامي رياضي: 7 ملايين دولار تحسم رحيل بيزيرا عن الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا ،عن آخر تطورات موقف البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى أحد الأندية خارج مصر خلال الفترة الحالية.

وأوضح أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن مجلس إدارة الزمالك يتمسك بشرطين أساسيين للموافقة على رحيل اللاعب، أولهما عودة بيزيرا إلى القاهرة، مؤكدًا أن النادي لن يدخل في أي مفاوضات رسمية بشأن مستقبله إلا في وجود الجناح البرازيلي داخل القاهرة.

وأضاف أن الشرط الثاني يتمثل في حصول الزمالك على 7 ملايين دولار، تشمل قيمة الانتقال وبعض الامتيازات الإضافية، إلى جانب احتفاظ النادي بنسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، مشددًا على أن إدارة القلعة البيضاء لا تنوي التفريط في أي من حقوق النادي.

وأشار أضا إلى أن ملف بيزيرا لا يزال مفتوحًا، مع استمرار جميع الاحتمالات خلال الأيام المقبلة، في ظل تمسك الزمالك بشروطه المالية والفنية لحسم مستقبل اللاعب