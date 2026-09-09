شم ريحة الدولارات | ميدو: رحيل بيزيرا أفضل حل للزمالك .. «كفاية عواطف»

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن رحيل البرازيلي بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى شباب الأهلي الإماراتي، مقابل 5 ملايين دولار، سيكون الحل الأفضل للنادي في ظل أزمته المالية الحالية، مشيرًا إلى أن التفكير في الملف يجب أن يكون بعيدًا عن العاطفة.

وقال ميدو، خلال تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار: «هحكيلكم في وقت من الأوقات تفاصيل كتيرة جدًا، أنا عارفها: مين لعب في دماغ بيزيرا؟ ومين من الإعلاميين كان بيساند وما زال بيساند إدارة الكرة السابقة في نادي الزمالك على الملأ وبدون أي كسوف؟ كل ده هنتكلم فيه، لكن في الوقت المناسب».

وكشف ميدو عن تفاصيل الاتفاق المنتظر بشأن اللاعب، قائلًا: «إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مع شباب أهلي دبي، إن خلاص بيزيرا هيمشي بـ5 مليون دولار، بلس 20% من إعادة البيع، بلس إن نادي شباب أهلي دبي هيتحمل الـ20% اللي المفروض ياخدها النادي الأوكراني، الشرط اللي موجود في العقد».

وأوضح أن جماهير الزمالك انقسمت حول قرار رحيل بيزيرا، قائلًا: «شريحة كبيرة من الجمهور بتقول إن الموافقة على رحيل بيزيرا هو استسلام من مجلس إدارة الزمالك ورسالة إن إحنا السنة دي ما بنلعبش على الفوز بالبطولات».

وأضاف: «مجموعة تانية قالتلك إن اللعيب طالما هو مش عايز يكمل معاك، مش هتعرف تاخد منه حاجة، فالأفضل إنك تبيعه وتستفيد منه ماديًا».

وتابع: «ومجموعة ثالثة قالت إن اللعيب لازم يتعلم الأدب، ولازم إنك تجيبه وتقعده هنا وتحاول تستفيد منه لغاية لما يخلص، والناس اختلفت بشكل كبير جدًا».

وأعلن ميدو موقفه من الصفقة، قائلًا: «أنا هقولكم رأيي بصراحة، أنا رأيي إن قرار رحيل بيزيرا بـ5 مليون دولار، بلس شوية بونصز، هو أفضل حل للزمالك وأفضل أوبشن للزمالك».

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة أن يتعامل مسؤولو الأندية مع مثل هذه الملفات بعقلانية، قائلًا: «في الكورة ما ينفعش تفتح صدرك وأنت مسؤول في نادي كبير، خاصة إذا كنت أنت ماديًا بتعاني. أنت عندك لعيب خلاص دماغه مش معاك، وقلبه مش معاك، ولا هيبقى معاك».

وأضاف: «الولد خلاص شاف الفلوس هناك واستلمها وقبضها، ومش هيرجعلك يلعبلك تاني، ولو لعبلك مش هتاخد منه حاجة. يبقى إيه الأفضل؟ الأفضل إن أنا أحتفظ بلعيب وأحرقه وماعرفش أستفيد منه حاجة بعد كده، ولا أبيع اللعيب ده وأشيل قلبي على جنب، مابقاش عاطفي، ومافكرش بفكر المدرج والجمهور، وأفكر كمسؤول وأبيع اللعيب وأستفيد منه ماديًا وأحل مشاكلي المادية».

وتابع ميدو: «أنا بالنسبة لي لو أنا مسؤول جوه نادي الزمالك، هاخد الأوبشن التاني للاعيب. أنا أصلًا اللعيب ده مش ابن خالتي، ولا أنا وهو مخطوبين هنقعد نفكر مع بعض بالمشاعر».

وأكد أن بيزيرا لاعب محترف، وأن رغبة اللاعب في الرحيل يجب أن تؤخذ في الاعتبار، قائلًا: «ده لعيب محترف، خلاص دماغه مش معايا، خلاص شم ريحة الدولارات من حتة تانية ومش هيديني حاجة».

واعتبر ميدو أن الاستفادة المالية من رحيل اللاعب يمكن أن تساعد الزمالك في حل أزماته، قائلًا: «لو عرفت أستفيد منه 5 مليون دولار، ودفعت فلوسي للاعيبتي وحليت القضايا اللي عليا».

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك الحاليين يقدمون مستويات قوية رغم تأخر مستحقاتهم، قائلًا: «لعيبة الزمالك اللي حضراتكم شايفينها النهاردة بتقاتل وبتكسب، وهي ما بتاخدش فلوس حتى مستحقاتها من السنة اللي فاتت».

واختتم ميدو تصريحاته برسالة إلى إدارة الزمالك، مؤكدًا: «لو النهاردة اديتهم مستحقاتهم بتاعة السنة اللي فاتت، واديتم جزء من مستحقات السنة دي، ومشيتهم بمكافآت الفترة اللي جاية، لعيبة الزمالك دي هتطلع نار من بوقها».

وشدد على موقفه قائلًا: «كفاية عواطف، مفيش عواطف في الكورة. عواطف توديني في داهية. ده رأي، وأنا مع قرار مجلس إدارة الزمالك ببيع اللعيب برقم كويس، وإن أنا أخد نسبة كبيرة من الرقم ده دلوقتي، أحل بيها مشاكلي».