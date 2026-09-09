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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إصابة حسام داغر بحالة تسمم حادة فى لبنان.. تفاصيل

حسام داغر
حسام داغر
أحمد إبراهيم

تعرض الفنان حسام داغر إلى الإصابة بحالة تسمم فى لبنان وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اللازم وسط حالة من القلق. 

ونشر حسام داغر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا: للأسف جالي حالة تسمم حادة هنا اليوم في لبنان، مما اضطرهم لتدخل فريق الصليب الأحمر، وبمعاونة بعض الأصدقاء هنا تم نقلي سريعًا وتلقي العلاج.. الحمد لله على كل شيء

حسام داغر يشارك فى فيلم ورا الكنبة 

من ناحية اخرى يشارك الفنان حسام داغر في بطولة فيلم "ورا الكنبة"، إلى جانب الفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت. ويجسد داغر أحد الأدوار الرئيسية في هذا العمل الكوميدي. 

الفيلم من تأليف محمد علوش، وإخراج مايكل بيوح، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال أسابيع، بينما تواصل الشركة المنتجة حاليا إبرام تعاقدات باقي أبطال العمل، تمهيدا للإعلان عن الأسماء المشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويجسد بيومي فؤاد ومحمد ثروت خلال أحداث الفيلم شخصيتي شقيقين تجمعهما علاقة متوترة، قبل أن تقودهما الظروف إلى خوض رحلة مشتركة، يواجهان خلالها مواقف ومفارقات عديدة، في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما العائلية والتشويق. 

من جهة أخرى أعرب حسام داغر مؤخرًا عن سعادته باختيار فيلمه "40 يوم" (40 Days) للمخرج الأمريكي بيتر تكلا للمشاركة في مسابقة "أفلام الشتات العالمية" بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الخامسة عشرة، التي تحمل اسم مئوية المخرج العالمي يوسف شاهين.

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