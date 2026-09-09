قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سعد عن مسلسله الرمضاني: بعتبره تكليف.. وأنا ومحمد سامي مش متخانقين
ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب
تعويض كامل لأصحاب الأمراض المُزمنة .. كيف أنصف قانون التأمينات المرضى؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2026 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 9-9-2026
مراجعة كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس الثانوية وتوفير أكثر من 1.2 مليون تابلت للطلاب
إلغاء أكثر من 1000 رحلة .. عُطل فني يشل الحركة الجوية ببريطانيا
6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز .. والنفط يقترب من 100 دولار مع توترات باب المندب
الحرس الثوري: استهدفنا 10 سفن أمريكية ردًا على تدمير 5 ناقلات نفط
مايهمنيش كلام حد .. «جنش» يرد على اتهامات التواطؤ أمام الزمالك: أنا بعامل ربنا
أحمد حمودة: الزمالك يخوض مبارياته وكأنه «ناقص لاعب» .. و«الدباغ» لا يجيد الجناح
حسام المندوه: أصول الزمالك مش للبيع .. وتصريحاتي اتفهمت بشكل عكسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سعد عن مسلسله الرمضاني: بعتبره تكليف.. وأنا ومحمد سامي مش متخانقين

عمرو سعد
عمرو سعد
أحمد البهى

كشف الفنان عمرو سعد عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد، والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، ويطرح إحدي القضايا الوطنية. 

وقال عمرو سعد في تصريحات تليفزيونية: المسلسل أنا بعتبره تكليف ودي أقل حاجة أقدمها لبلدي، وأنا ومحمد سامي مش متخانقين إحنا متصالحين وهو طول الوقت حتى لو في خلاف في وجهات النظر بيبقى معايا على التليفون، مخرج كبير ورائع وناجح وأخويا وصديقي وبينا ذكريات تمتد لـ 10 أو 12 سنة مفيش خلافات بينا. 

وكان قد تعاون كل من عمرو سعد ومحمد سامي في مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي. 

سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

الفنان عمرو سعد عمرو سعد محمد سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

نتنياهو

إعلام عبري: البيان الإماراتي يوجه ضربة سياسية قوية لنتنياهو

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| فوائد كوب الحليب للطفل في الصباح.. أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا

هبة كامل

شوفت العذاب بعيني.. هبة كامل تروى معانتها مع مرض غامض.. وهذه أسبابه

نزلات البرد

زيت طبيعي غير متوقع يعالج نزلات البرد والأنفلونزا

بالصور

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

بفستان ذهبي يخطف الأنظار.. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

صحة الفم تكشف علامة مبكرة لارتفاع الكوليسترول .. أعراض تظهر على اللثة والأسنان

ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد