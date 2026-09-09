عمرو سعد عن مسلسله الرمضاني: بعتبره تكليف.. وأنا ومحمد سامي مش متخانقين

كشف الفنان عمرو سعد عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد، والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، ويطرح إحدي القضايا الوطنية.

وقال عمرو سعد في تصريحات تليفزيونية: المسلسل أنا بعتبره تكليف ودي أقل حاجة أقدمها لبلدي، وأنا ومحمد سامي مش متخانقين إحنا متصالحين وهو طول الوقت حتى لو في خلاف في وجهات النظر بيبقى معايا على التليفون، مخرج كبير ورائع وناجح وأخويا وصديقي وبينا ذكريات تمتد لـ 10 أو 12 سنة مفيش خلافات بينا.

وكان قد تعاون كل من عمرو سعد ومحمد سامي في مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي.

سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .