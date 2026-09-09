قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأردني: دمرنا 18 صاروخا إيرانيا بنجاح وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات
السبب غير متوقع .. لماذا يغيب كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر عن مباراة المقاولون؟
عمرو سعد عن مسلسله الرمضاني: بعتبره تكليف.. وأنا ومحمد سامي مش متخانقين
ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب
تعويض كامل لأصحاب الأمراض المُزمنة .. كيف أنصف قانون التأمينات المرضى؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-9-2026 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 9-9-2026
مراجعة كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس الثانوية وتوفير أكثر من 1.2 مليون تابلت للطلاب
إلغاء أكثر من 1000 رحلة .. عُطل فني يشل الحركة الجوية ببريطانيا
6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز .. والنفط يقترب من 100 دولار مع توترات باب المندب
الحرس الثوري: استهدفنا 10 سفن أمريكية ردًا على تدمير 5 ناقلات نفط
مايهمنيش كلام حد .. «جنش» يرد على اتهامات التواطؤ أمام الزمالك: أنا بعامل ربنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السبب غير متوقع .. لماذا يغيب كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر عن مباراة المقاولون؟

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تصريحات خاصة لوائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن موقف الثنائي كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر من مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وائل جمعة في تصريحات خاصة: استبعاد كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية ولا يوجد إصابات في الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب».

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على تواجده في مقدمة جدول المسابقة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة قبل المباراة، فإن استبعاد كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر جاء لأسباب فنية، دون وجود إصابات داخل صفوف الفريق وراء غيابهما عن اللقاء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع بيراميدز صاحب الصدارة، مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة خلال أول ثلاث جولات، بعدما بدأ مشواره بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2، ثم تغلب على زد بهدفين دون رد، قبل أن يحقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حراسة مرمى الأهلي، خاصة مع اتجاه الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة لتطبيق سياسة المداورة بين الحارسين عقب فترة التوقف الدولي، وفقًا لما كشفه إبراهيم عبد الجواد.

ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته أمام المقاولون العرب، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

كريم فؤاد طاهر محمد طاهر الأهلي المقاولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

نتنياهو

إعلام عبري: البيان الإماراتي يوجه ضربة سياسية قوية لنتنياهو

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

ترشيحاتنا

المقاولون العرب

طلعت محرم: مباراة الأهلي مثل غيرها ولن نرصد لها مكافآت خاصة

الاهلي

طلعت محرم: أرضية ستاد المقاولون ستكون رائعة أمام الأهلي.. وسنحقق نتيجة إيجابية

الأهلي

المقاولون العرب: عمر كمال لم يقصد الإساءة للأهلي

بالصور

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

بفستان ذهبي يخطف الأنظار.. سيرين عبد النور بإطلالة لافتة داخل السوبر ماركت | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

صحة الفم تكشف علامة مبكرة لارتفاع الكوليسترول .. أعراض تظهر على اللثة والأسنان

ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟
ما علاقة ارتفاع الكوليسترول بصحة الفم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد