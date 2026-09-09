السبب غير متوقع .. لماذا يغيب كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر عن مباراة المقاولون؟

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تصريحات خاصة لوائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن موقف الثنائي كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر من مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وائل جمعة في تصريحات خاصة: استبعاد كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية ولا يوجد إصابات في الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب».

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على تواجده في مقدمة جدول المسابقة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة قبل المباراة، فإن استبعاد كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر جاء لأسباب فنية، دون وجود إصابات داخل صفوف الفريق وراء غيابهما عن اللقاء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع بيراميدز صاحب الصدارة، مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة خلال أول ثلاث جولات، بعدما بدأ مشواره بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2، ثم تغلب على زد بهدفين دون رد، قبل أن يحقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حراسة مرمى الأهلي، خاصة مع اتجاه الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة لتطبيق سياسة المداورة بين الحارسين عقب فترة التوقف الدولي، وفقًا لما كشفه إبراهيم عبد الجواد.

ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته أمام المقاولون العرب، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.