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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن نكون مستعمرة لأي أمبراطورية .. تصريحات نارية من رئيس كوبا ضد ترامب

رئيس كوبا
رئيس كوبا
محمود نوفل

أكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل أن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأنها لن تصبح أبدا مستعمرة لأي إمبراطورية، مشددا على أن كوبا تعرف جيدا معنى أن تكون مستعمرة.

وأضاف الرئيس الكوبي في تصريحات له :  كوبا، التي تعرف جيدا معنى أن تكون مستعمرة، واثقة من أنها لن تكون كذلك مرة أخرى. الدماء التي أريقت من أجل الاستقلال والسيادة وحق تقرير المصير لن تذهب سدى، وسندافع عن أنفسنا حتى النهاية.

وجاءت تصريحاته بعد أن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 سبتمبر خريطة على "تروث سوشيال" ظهرت فيها كوبا وكندا والمكسيك ودول من أمريكا الوسطى والكاريبي، إلى جانب جرينلاند، بألوان العلم الأمريكي، من دون تعليق. 

وكان ترامب قد تحدث مرارا سابقا عن احتمال انضمام كندا وجرينلاند إلى الولايات المتحدة.

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