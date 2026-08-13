البديل العسكري وارد.. وزير الحرب الأمريكي: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع كوبا

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن "كل الخيارات" مطروحة للتعامل مع كوبا، بما في ذلك المسار العسكري.

وقال في تصريحات صحفية إن الإدارة الأمريكية لم تستبعد أي سيناريو، مشدداً على جاهزية واشنطن للتحرك بجميع الوسائل المتاحة.

تحذير مباشر لهافانا

وجه هيجسيث رسالة تحذير صريحة للسلطات الكوبية، قائلاً إنه "سيكون من الحكمة لكوبا" أن تأخذ بعين الاعتبار استعداد الرئيس دونالد ترامب لفرض الامتيازات الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وأكد أن واشنطن عازمة وحاسمة في حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

روبيو يلوح بـ"تحول كبير" قبل نهاية ولاية ترامب

في سياق متصل، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح سابقاً بأن كوبا ستشهد "تحولاً كبيراً" قبل انتهاء ولاية ترامب، دون أن يوضح طبيعة هذا التحول أو الخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها.

ترامب يلمح للسيطرة على الجزيرة

تأتي هذه التصريحات في ظل مواقف متكررة للرئيس ترامب بشأن كوبا، حيث سبق أن تحدث عن إمكانية فرض الولايات المتحدة سيطرتها على الجزيرة، دون تحديد آليات تنفيذ ذلك.

كوبا: واشنطن تمهد لعدوان محتمل

من جانبها، اتهمت كوبا الولايات المتحدة بالتمهيد لعدوان محتمل على هافانا. وقال مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة إن التصعيد الأمريكي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً متزايداً.

تأتي تصريحات المسؤولين الأمريكيين في إطار تاريخ طويل من التوتر بين هافانا وواشنطن، ومع استمرار إدارة ترامب في تبني موقف متشدد تجاه الحكومة الكوبية.