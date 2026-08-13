قرار بابوي بتعيين الأنبا رويس نائبًا بابويًا لإيبارشية ملبورن بأستراليا

أعلنت إيبارشية ملبورن وتوابعها في أستراليا، صدور قرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بتعيين نيافة الأنبا رويس نائبًا بابويًا لإيبارشية ملبورن وكل توابعها في أستراليا.

وبحسب القرار البابوي رقم «2» لسنة 2026، يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، على أن يتولى نيافة الأنبا رويس المسؤولية الرعوية والإدارية والمالية عن كنائس الإيبارشية وملحقاتها.

وأعربت إيبارشية ملبورن عن فرحتها بالقرار، مؤكدة أن تعيين الأنبا رويس نائبًا بابويًا سيساعده على مواصلة خدمته التي بدأها في الأول من يوليو 2025، ومواصلة رعاية أبناء الإيبارشية من الناحية الروحية والرعوية والإدارية، والعمل على دعم وتقوية الخدمة داخل الإيبارشية.

وقدمت الإيبارشية الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على اهتمامه المستمر بأبناء إيبارشية ملبورن، وعلى رعايته الأبوية وحرصه على دعم الكنيسة وأبنائها.

كما دعت الإيبارشية أبناءها إلى المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة خلال «مهرجان الأسرة» المقرر إقامته يوم السبت 12 سبتمبر 2026، بمقر الإيبارشية في دونفيل.

وتضمن القرار البابوي أيضًا نقل خدمة نيافة الأنبا رويس في بلاد تونس والنيجر إلى خدمة الكرازة العامة، تحت إشراف القمص داود لمعي.

وأعربت الإيبارشية عن صلواتها من أجل أن يمنح الله نيافة الأنبا رويس الحكمة والقوة والصحة، وأن يبارك خدمته ومسؤوليته الجديدة، لما فيه نمو وخير الكنيسة، كما رفعت صلواتها من أجل قداسة البابا تواضروس الثاني، طالبين أن يحفظ الله حياته وخدمته لسنوات عديدة في سلام وبركة.