مني الشاذلي كلمة السر .. هل تظهر شمس البارودي على الشاشة بعد غياب سنوات ؟

أصبح أسم الفنانة المعتزلة شمس البارودي هو حديث الساعة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن اعتادت خلال الشهور الماضية علي مشاركة متابعتها عبر موقع فيسبوك تفاصيل حياتها اليومية، وذكرياتها مع زوجها الراحل حسن يوسف، ولكن بالصوت فقط،دون الظهور الا لمرة واحدة فقط.

وعلي الرغم من رفض شمس البارودي خلال السنوات الماضية إجراء أي أحاديث تليفزيونية بعضها كان بمبالغ مالية ضخمة، إلا يبدو أن قد تتراجع عن قرارها خلال الفترة القادمة.

شمس البارودي كشفت من خلال فيديو نشرته عبر موقع التواصل الإجتماعي أن الإعلامية مني الشاذلي تواصلت معها للظهور فى برنامجها التليفزيوني معكم، وكشف البارودي، أن مني الشاذلي عرضت عليها التسجيل فى منزلها علي غير المتبع فى برنامجها، لرغبة البارودي فى عدم الذهاب إلي الاستديو.

شمس البارودي خلال الفيديو أثنت علي مني الشاذلي، ولم تلوح إذا ما كانت وافقت علي العرض أم رفضته.