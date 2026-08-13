مواعيد عرض مسرحية ملكة الحواديت بالقاهرة .. تفاصيل

تستأنف الفنانة مها أحمد، عرض مسرحيتها الجديدة ملكة الحواديت، علي مسرح عبد المنعم مدبولي، ابتداء من الخميس القادم.

ومن المقرر عرض المسرحية ثلاثه أيام أسبوعيا، من الخميس الي السبت في تمام الساعة 8 مساءًا.

تفاصيل المسرحية

مسرحية ملكة الحواديت إنتاج وزارة الثقافة - قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية / المسرح القومي للأطفال كما أن فريق العمل:تأليف وأشعار: وليد كمال، إخراج: إيهاب ناصر



وكانت قد ظهرت مها أحمد في البوسترات بإطلالات خيالية وفانتازية مبهجة تناسب طبيعة العرض الموجه للأطفال والعائلات، حيث تتصدر العمل رفقة مجموعة من الفنانين والاستعراضيين والشخصيات الكرتونية الشهيرة، مما يعد الجمهور بتجربة مسرحية مليئة بالأجواء التشويقية والاستعراضية.