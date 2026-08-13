فيلم محمود التاني.. تامر هجرس يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس عودته للسينما

يعود الفنان تامر هجرس إلى شاشة السينما من جديد بعد غياب سنوات عن المشاركة في الأعمال السينمائية، وذلك من خلال فيلم «محمود التاني»، الذي يصفه هجرس بأنه عمل مختلف ومميز، يقدم قصة جديدة في إطار كوميدي مبهج.

وأعرب تامر هجرس عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى السينما، مؤكداً حماسه للتعاون مع أبطال وصناع الفيلم، ومشيراً إلى وجود حالة من الكيمياء والانسجام بين فريق العمل، وهو ما انعكس على أجواء التصوير.

وكشف الفنان تامر هجرس شخصيتة في الفيلم في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث، موضحاً أنه يقدم شخصية «نزار»، وهو صاحب شركة يتصف بالشر والطمع، مؤكداً أنه لم يتخوف من تقديم شخصية شريرة، بل تحمس لها منذ قراءته الأولى للسيناريو، خاصة مع إعجابه بطبيعة الدور وتوليفة أبطال الفيلم وصناعه.

وتأتي عودة تامر هجرس إلى السينما بعد فترة من الغياب عن الشاشة الكبيرة، في خطوة تعيد حضوره إلى الأعمال السينمائية من خلال شخصية مختلفة عن الأدوار التي قدمها من قبل، لاسيما أن «نزار» يجمع بين الطابع الشرير والدوافع التي تحرك الشخصية داخل الأحداث.

ويُراهن «محمود التاني» على تقديم خلطة تجمع بين الكوميديا والمواقف غير التقليدية، إلى جانب مجموعة من الشخصيات المتنوعة التي تمنح الأحداث مساحة للتصاعد والمفارقات. ويبدو أن مشاركة هجرس في العمل تحمل جانباً خاصاً، باعتبار أن الشخصية الجديدة تمثل فرصة له لخوض مساحة تمثيلية مختلفة واستعادة حضوره على شاشة السينما بعد غياب.

ويُذكر أن فيلم «محمود التاني» من بطولة أحمد غزي، كزبرة، كارولين عزمي، تامر هجرس، وجانا الأشقر، وإنتاج طارق الجنايني، وتأليف إياد صالح



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