قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباك مسلح مع الشرطة في جلينديل الأمريكية ينتهي بمقتل المشتبه به
عبد العاطي يبحث مع وزير البترول الترويج للاستثمار في هذين القطاعين
جهاز مستقبل مصر: التوسع في الاعتماد على المنتجات المحلية لدعم المشروعات الكبرى
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز السلفادور وهندوراس ونيكاراجوؤا
الطقس اليوم.. انخفاض طفيف بالحرارة وأمطار خفيفة بالقاهرة والساحل
بوتين في إيتوروب.. رسالة روسية جديدة بشأن جزر الكوريل المتنازع عليها
حريق في ميناء جنوب غربي أوكرانيا بعد هجوم روسي
مصر كلها بتسأل فين.. هشام حنفي يبحث عن بيزيرا الزمالك في حمام السباحة
محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد
هبوط أم ارتفاعات. ماذا ينتظر أسعار الذهب خلال الأيام القادمة؟
موعد المولد النبوي 2026 بعد إعلان الإفتاء أول أيام شهر ربيع الأول 1448.. اعرف الإجازة إمتى
واشنطن تلغي أكثر من 600 تأشيرة في حملة ضد «سياحة الولادة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق في ميناء جنوب غربي أوكرانيا بعد هجوم روسي

اوكرانيا
اوكرانيا
القسم الخارجي

أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، باندلاع حريق في أحد الموانئ الواقعة جنوب غربي البلاد، إثر هجوم روسي، في أحدث حلقة من سلسلة الضربات التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت الحيوية الأوكرانية منذ اندلاع الحرب.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية، وقع الحريق عقب الهجوم، فيما باشرت فرق الطوارئ عمليات التعامل مع النيران وتقييم الأضرار الناجمة عن الضربة. ولم تتضح، حتى الآن، بصورة نهائية طبيعة المنشآت التي تضررت أو حجم الخسائر المادية والبشرية، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى أو مصابين في الحادث وقت إعداد التقرير.

وتكتسب الموانئ الواقعة في جنوب وغرب أوكرانيا أهمية استراتيجية، خصوصًا في ظل اعتماد البلاد على ممراتها البحرية لتأمين حركة التجارة وتصدير الحبوب والسلع والمواد الأولية. ولذلك أصبحت المنشآت والمرافق المرتبطة بالنقل والطاقة والموانئ أهدافًا متكررة خلال الحرب.

ويأتي الحادث في سياق تصعيد مستمر بين روسيا وأوكرانيا، مع تبادل الطرفين الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ واستهداف منشآت ذات أهمية اقتصادية وعسكرية. وكانت مناطق وموانئ أوكرانية على البحر الأسود قد تعرضت لهجمات متكررة خلال الفترة الماضية، ما تسبب في أضرار للبنية التحتية وتعطيل بعض الأنشطة التشغيلية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار اعتماد موسكو وكييف على ضرب البنية التحتية الاستراتيجية للضغط على الطرف الآخر. وفي المقابل، تصاعدت أيضًا الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك مصافٍ ومنشآت مرتبطة بتخزين ونقل النفط.

وأفادت رويترز مؤخرًا بأن هجومًا أوكرانيًا تسبب في توقف مصفاة أورسك الروسية عن العمل بعد اندلاع حريق وتضرر وحدات للتكرير.

ويظل حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم الأخير في الميناء الأوكراني مرهونًا بالتقييمات الرسمية التي قد تصدر خلال الساعات المقبلة، بينما تتواصل عمليات الإطفاء وحصر الخسائر.

اوكرانيا كييف روسيا مؤسكو الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

زلزال

هزة أرضية بشرق القاهرة بسبب أعمال إنشائية.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

أشرف داري

هل يستمر أشرف داري مع الأهلي الموسم الجديد؟.. فرج عامر يكشف مفاجأة

أشرف داري

الأهلي يغلق باب التعاقد مع جيمس إيتو ويحدد أولوياته في الميركاتو الصيفي

لويس إنريكي

لويس إنريكي: الفوز بالسوبر الأوروبي لم يكن سهلًا.. وطموحنا حصد كل الألقاب

بالصور

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد