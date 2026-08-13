حريق في ميناء جنوب غربي أوكرانيا بعد هجوم روسي

أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، باندلاع حريق في أحد الموانئ الواقعة جنوب غربي البلاد، إثر هجوم روسي، في أحدث حلقة من سلسلة الضربات التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت الحيوية الأوكرانية منذ اندلاع الحرب.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية، وقع الحريق عقب الهجوم، فيما باشرت فرق الطوارئ عمليات التعامل مع النيران وتقييم الأضرار الناجمة عن الضربة. ولم تتضح، حتى الآن، بصورة نهائية طبيعة المنشآت التي تضررت أو حجم الخسائر المادية والبشرية، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى أو مصابين في الحادث وقت إعداد التقرير.

وتكتسب الموانئ الواقعة في جنوب وغرب أوكرانيا أهمية استراتيجية، خصوصًا في ظل اعتماد البلاد على ممراتها البحرية لتأمين حركة التجارة وتصدير الحبوب والسلع والمواد الأولية. ولذلك أصبحت المنشآت والمرافق المرتبطة بالنقل والطاقة والموانئ أهدافًا متكررة خلال الحرب.

ويأتي الحادث في سياق تصعيد مستمر بين روسيا وأوكرانيا، مع تبادل الطرفين الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ واستهداف منشآت ذات أهمية اقتصادية وعسكرية. وكانت مناطق وموانئ أوكرانية على البحر الأسود قد تعرضت لهجمات متكررة خلال الفترة الماضية، ما تسبب في أضرار للبنية التحتية وتعطيل بعض الأنشطة التشغيلية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار اعتماد موسكو وكييف على ضرب البنية التحتية الاستراتيجية للضغط على الطرف الآخر. وفي المقابل، تصاعدت أيضًا الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك مصافٍ ومنشآت مرتبطة بتخزين ونقل النفط.

وأفادت رويترز مؤخرًا بأن هجومًا أوكرانيًا تسبب في توقف مصفاة أورسك الروسية عن العمل بعد اندلاع حريق وتضرر وحدات للتكرير.

ويظل حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم الأخير في الميناء الأوكراني مرهونًا بالتقييمات الرسمية التي قد تصدر خلال الساعات المقبلة، بينما تتواصل عمليات الإطفاء وحصر الخسائر.