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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ردًا للجميل .. الاحتلال يرسل إغاثة فورية لـ كولومبيا

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر قرارا بإرسال بعثة إغاثة فورية إلى كولومبيا وذلك بناءا على طلب الرئيس الكولومبي.

جاء ذلك في أعقاب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا خلال الأيام الماضية.

وأشارت التقارير الإعلامية الواردة من البلد المنكوب إلى إرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق واسعة في كولومبيا إلى 265 قتيلاً و496 مفقوداً.

وأفادت تقارير محلية أيضاً بإصابة نحو 3494 شخصاً جراء الكارثة.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته نحو 7.4 درجة، غربي البلاد، متسبباً في أضرار واسعة طالت مباني ومنشآت وبنية تحتية في عدد من المناطق، من بينها مدن مثل كالي وبيريرا ومانيزاليس، بينما واجهت فرق الإنقاذ تحديات كبيرة بسبب حجم الدمار وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

وأعلنت السلطات الكولومبية تعبئة إمكاناتها للتعامل مع تداعيات الكارثة، بالتزامن مع جهود لتوفير المأوى والمساعدات للمتضررين، وإعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي تعرضت لأضرار.

كما بدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى كولومبيا، مع مشاركة فرق وموارد من دول عدة لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.

ويُشار إلى أن جمهورية كولومبيا كانت أعلنت إعرتافها الكامل بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.

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