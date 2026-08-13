وفاة حسن الحبيشي أمين جامعة طنطا الأسبق أثناء صلاته بمسجد بطنطا

شهد مسجد شلبي بمدينة طنطا في محافظة الغربية واقعة مؤثرة خلال الساعات الأخيرة، بعدما توفي الأستاذ حسن الحبيشي، أمين عام جامعة طنطا الأسبق، أثناء أداء صلاة الظهر داخل المسجد.

تفاصيل الواقعة

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ما أظهرته كاميرات المراقبة، حيث دخل الراحل المسجد لأداء الصلاة بصورة طبيعية، قبل أن يفارق الحياة أثناء وجوده في وضع السجود.

دعوات بالرحمة والمغفرة

كما خيمت حالة من الحزن على المصلين وأهالي مدينة طنطا، الذين تداولوا صور الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.