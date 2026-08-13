قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار بابوي بتعيين الأنبا رويس نائبًا بابويًا لإيبارشية ملبورن بأستراليا
انتشار أمني لضبط السير.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
صندوق النقد الدولي: مصر سدّدت 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016|فيديو
تصعيد خطير .. روسيا تستهدف مركز قيادة للبحرية الأوكرانية في ميناء ريني
«أمه جالها جلطة لما عرفت».. عم أحد ضحايا حادث الإسماعيلية يكشف تفاصيل مؤلمة | فيديو
أمطار رعدية في عز الحر .. تعرّف على طقس السعودية اليوم
آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2026 اليوم |سجل بياناتك هنا
بعد استهدافها قبالة اليمن .. النقل: السفينة تيهاما تنزانية العلم تُدار من دبي ولم يسبق لها دخول مصر
محمد معيط: مصر تستهدف خفض الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلي |فيديو
الكهرباء تصعق الموجة الحارة وتتغلب على ذروة الاستهلاك.. أحمال قياسية تصل إلى 40200 ميجاوات
«النقل» توضح حقيقة استهداف الحوثيين للسفينة «TIHAMA» وارتباط الشركة المشغلة بها بالإسكندرية
البديل العسكري وارد.. وزير الحرب الأمريكي: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع كوبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتشار أمني لضبط السير.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الحالة المرورية
الحالة المرورية
محمد شراط

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الخميس، وسط انتشار رجال الأمن لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات.

 

الحالة المرورية بشوارع الجيزة والقاهرة 

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس.

وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت انسيابية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

خدمات مرورية بالجيزة

كما عيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم بسبب مترو الأنفاق.

الحالة المرورية شوارع القاهرة والجيزة الحالة المرورية اليوم تفاصيل الحالة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

زلزال

هزة أرضية بشرق القاهرة بسبب أعمال إنشائية.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

«ترى وتشعر وتستر وتحتمل».. البابا تواضروس يستعرض فضائل السيدة العذراء في إرساء «قانون الرحمة»

قداسة البابا تواضروس

في عظته بالمرقسية.. البابا تواضروس يُهنئ بصوم العذراء والناجحين ويحدد 5 صور لـ"قانون الرحمة"

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

بالصور

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد