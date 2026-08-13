قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباك مسلح مع الشرطة في جلينديل الأمريكية ينتهي بمقتل المشتبه به
عبد العاطي يبحث مع وزير البترول الترويج للاستثمار في هذين القطاعين
جهاز مستقبل مصر: التوسع في الاعتماد على المنتجات المحلية لدعم المشروعات الكبرى
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز السلفادور وهندوراس ونيكاراجوؤا
الطقس اليوم.. انخفاض طفيف بالحرارة وأمطار خفيفة بالقاهرة والساحل
بوتين في إيتوروب.. رسالة روسية جديدة بشأن جزر الكوريل المتنازع عليها
حريق في ميناء جنوب غربي أوكرانيا بعد هجوم روسي
مصر كلها بتسأل فين.. هشام حنفي يبحث عن بيزيرا الزمالك في حمام السباحة
محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد
هبوط أم ارتفاعات. ماذا ينتظر أسعار الذهب خلال الأيام القادمة؟
موعد المولد النبوي 2026 بعد إعلان الإفتاء أول أيام شهر ربيع الأول 1448.. اعرف الإجازة إمتى
واشنطن تلغي أكثر من 600 تأشيرة في حملة ضد «سياحة الولادة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خرجوا يبحثون عن لقمة العيش فعادوا جثامين.. أسر ضحايا حادث الدواويس تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة ومأساة العمال باليومية

حادث الإسماعيلية
حادث الإسماعيلية
أحمد العيسوي

لم تكن أسر ضحايا حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية تتوقع أن يتحول يوم عادي إلى واحدة من أصعب اللحظات التي يمكن أن يعيشها إنسان.

خرج رجال القرية بحثًا عن رزق يومهم، كما اعتادوا، تاركين خلفهم أسرًا تنتظر عودتهم، لكن خبرًا مفجعًا جاء على غير موعد، ليقلب حياة عشرات الأسر رأسًا على عقب.

وفي تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، تحدثت أسر الضحايا عن تفاصيل الساعات الأولى عقب وقوع الحادث، وعن المعاناة التي عاشوها منذ لحظة سماع الخبر وحتى التعرف على ذويهم، وسط حالة من الصدمة والحزن التي خيمت على قرية بحر البقر.

150 جنيهًا.. أجر يوم كامل

من بين الأسر التي دفعت ثمن الحادث، أسرة المرحوم حسن مصطفى حسن، أحد ضحايا الحادث، حيث روت أسرته تفاصيل اللحظات التي سبقت وفاته.

وقالت إحدى أفراد الأسرة إن حسن خرج إلى العمل في منطقة الجبل خلال فترة الظهيرة، ولم يكن أحد يتوقع أن تكون تلك الرحلة هي الأخيرة له. وأضافت أن أفراد الأسرة علموا بوقوع الحادث، فسارعوا إلى المكان، وهناك كانت الصدمة الكبرى، بعدما وجدوا حسن قد فارق الحياة، بينما كان شقيقه أحمد يرقد داخل الرعاية المركزة في حالة صحية متأخرة.

وأوضحت أن الشقيقين كانا من المسؤولين عن إعالة الأسرة، وأن مصدر دخلهما الوحيد هو العمل باليومية، حيث يحصل العامل على نحو 150 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 750 جنيهًا أسبوعيًا، وهو مبلغ بالكاد يكفي احتياجات المعيشة الأساسية.

وتابعت الأسرة أن الضحية لم يكن يمتلك أرضًا أو مشروعًا أو مصدر دخل ثابت، وإنما كان يعتمد على رزق اليوم بيومه، ويخرج للعمل من أجل توفير احتياجات أبنائه وأسرته، في ظل ظروف معيشية صعبة ومسكن بالإيجار.

"جاء الخبر على غفلة"

وتصف الأسرة لحظة تلقي خبر الحادث بأنها كانت الأصعب، قائلة إن الجميع كانوا يستعدون لتناول الغداء عندما جاءهم اتصال يسأل عن حسن، ثم فوجئوا بالخبر الصادم بأن والدهم تعرض لحادث.

وأضافت: "يكفيك شر الخبر الوحش لما يجي لك على غفلة"، موضحة أن الأسرة هرعت إلى موقع الحادث، لتجد حسن قد توفي، بينما كان شقيقه أحمد يصارع من أجل البقاء داخل الرعاية المركزة.

وتزداد معاناة الأسرة بسبب وجود ابنة تعاني من إعاقة شديدة وتحتاج إلى رعاية مستمرة، وكان والدها أحد الأشخاص الذين يتولون الإنفاق عليها وتوفير احتياجاتها اليومية، الأمر الذي يجعل فقدانه ضربة قاسية للأسرة على المستويين النفسي والمادي.

قرية تبحث عن لقمة العيش

ولم تكن مأساة الضحايا منفصلة عن الظروف التي يعيشها أهالي قرية بحر البقر، بحسب أحد أقارب الضحايا، الذي تحدث عن معاناة الأهالي واعتماد الكثير من الأسر على العمل باليومية.

وقال إن عددًا كبيرًا من أبناء القرية يخرجون يوميًا للعمل في مناطق مختلفة، وتتحمل الأسر مخاطر الطريق بحثًا عن مصدر رزق. وأضاف أن العامل قد يعود في نهاية اليوم حيًا أو قد يصل خبر وفاته إلى أسرته، في ظل أجور محدودة لا تتناسب مع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن العامل يحصل على نحو 100 إلى 150 جنيهًا في اليوم، وهو مبلغ لا يكاد يغطي احتياجات الأسرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء والغاز وباقي المستلزمات الأساسية.

طريق متهالك وجنازات في الظلام

وتحدث قريب الضحايا عن أوضاع القرية، مؤكدًا أن الأهالي يعانون من مشكلات متراكمة، من بينها تدهور الطرق وضعف الخدمات، مشيرًا إلى أن الأهالي اضطروا في إحدى الجنازات إلى الاعتماد على إضاءة الهواتف بسبب ضعف الإنارة في المقابر.

وأضاف أن هذه الظروف تجعل الأهالي يشعرون بأن معاناتهم مستمرة، فبينما يبحث الرجال عن لقمة العيش في مناطق بعيدة، تعيش أسرهم وسط مخاوف دائمة من حوادث الطرق وما قد تحمله من أخبار مؤلمة.

وأكد أن حادث الدواويس لم يكن بالنسبة لهم مجرد حادث عابر، بل أعاد إلى الواجهة معاناة أسر تعتمد على العمل اليومي، وتعيش في ظروف اقتصادية وخدمية صعبة.
 

"نارهم في قلوبنا"

وفي منزل إحدى الأسر المكلومة، بدت كلمات الأم محملة بوجع لا يحتاج إلى شرح. قالت إن لحظة سماع خبر وفاة أبنائها كانت صدمة لا يمكن وصفها، وإن الأسرة لم تكن تعرف في البداية من توفي ومن بقي على قيد الحياة.

وأضافت أن أحد أبنائها فارق الحياة، بينما لا يزال الآخر يعاني من إصابات بالغة، مؤكدة أن الأسرة لا تبحث عن المال بقدر ما تبحث عن الستر والصبر والقدرة على تحمل الفاجعة.

حصيلة مؤلمة للحادث

وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت حادث تصادم مروعًا على طريق الدواويس، بين سيارتين تقلان عددًا من العمالة اليومية، ما أسفر، وفق البيانات المعلنة بشأن الحادث، عن وفاة 19 شخصًا وإصابة آخرين.

وعقب وقوع الحادث، تحركت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تحسن 10 مصابين وحالات تحت الملاحظة

وبشأن الحالة الصحية للمصابين، أوضحت التصريحات الطبية أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية ونزيف داخلي، فيما خضع أحد المصابين لتدخل جراحي دقيق.

كما أشارت البيانات إلى تحسن حالة 10 مصابين، وتم السماح لهم بالخروج بعد استقرار حالتهم الصحية، بينما لا يزال عدد من المصابين تحت الرعاية الطبية والملاحظة، بينهم 7 حالات وُصفت بأنها حرجة وتحتاج إلى متابعة دقيقة.

مأساة تتجاوز أرقام الضحايا

بينما تتواصل الإجراءات الخاصة بالحادث والتحقيق في أسبابه، تبقى المأساة الحقيقية داخل البيوت التي فقدت أبناءها وآباءها ومصادر رزقها.

فخلف كل رقم في قائمة الضحايا قصة أسرة، وأطفال ينتظرون عودة آبائهم، وأمهات تحاولن استيعاب واقع جديد لم يكن في الحسبان. وفي قرية بحر البقر، لا تزال مشاهد الحزن حاضرة، فيما يأمل الأهالي ألا تذهب أصواتهم أدراج الرياح، وأن تتحول هذه الفاجعة إلى دافع حقيقي لتحسين الطرق والخدمات وتأمين وسائل نقل العمال، حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.
 

حادث الدواويس لم يترك خلفه فقط ضحايا ومصابين، وإنما ترك أسرًا تواجه أيامًا ثقيلة، بعضها فقد عائله الوحيد، وبعضها ينتظر شفاء مصاب داخل المستشفى.

الاسماعيلية الحادث الجنازة حادث الدواويس الشمس ضحايا الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

زلزال

هزة أرضية بشرق القاهرة بسبب أعمال إنشائية.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب

متحدثة البيت الأبيض.. ترامب يشيد بأداء ليفيت ودورها داخل الإدارة الأمريكية

أرشيفية

70% من الموارد تبخرت.. العليمي يكشف خسائر الحوثيين لاقتصاد اليمن

الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية في سماء المخا غربي اليمن

الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية في سماء المخا غربي اليمن

بالصور

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد