جهاز مستقبل مصر: التوسع في الاعتماد على المنتجات المحلية لدعم المشروعات الكبرى

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حرص الجهاز على دعم الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليًا في تنفيذ مشروعاته، والاستفادة من القدرات التصنيعية لمصانع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات المشروعات الكبرى.

وأوضح الغنام أن هذا التوجه يستهدف دعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.

وأضاف أن الجهاز يعمل على توسيع مجالات التعاون مع شركات ومصانع الإنتاج الحربي، بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير احتياجات مشروعاته، خاصة في مجالات أجهزة الري المحوري وقطع الغيار والصيانة، وألواح الطاقة الشمسية، والاستفادة من المخلفات الزراعية.

التكامل بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة

وأشار إلى أن توسيع التعاون بين الجهات الثلاث يعزز التكامل بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، ويدعم تنفيذ المشروعات الكبرى، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التصنيعية المتاحة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة توسيع مجالات التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، بما يسهم في دعم المواطن، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.