حالة الطقس اليوم الخميس.. هل تستمر الموجة الحارة؟

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي نعيشها منذ أيام قليلة، حيث من المتوقع أن تنكسر الموجة مع بداية الأسبوع المقبل مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بالأجواء الحارة.



حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات، إذ تشهد الأجواء انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأرجاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأرجاء.

اليوم شديد الحرارة

​يسود اليم الخميس طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

كما يشهد طقس اليوم الخميس ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2 إلى 4) درجة .

هل تستمر الموجة الحارة اليوم؟

يشهد طقس اليوم أجواء شديدة الحرارة، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، لكن تبدأ الموجة الحارة في الانكسار تدريجياً مع انخفاض الحرارة بقيمة درجتين أو ثلاثة، لكن يظل الشعور بالحرارة مستمراً بشكل كبير.

حالة الطقس لمدة 5 أيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة من الخميس 13 أغسطس وحتى الإثنين 17 أغسطس 2026 ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية ما بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 36 و37 درجة مئوية.

أما مناطق جنوب البلاد، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 37 و43 درجة مئوية، لتظل تلك المناطق من أكثر مناطق الجمهورية تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 26

العاصمة الجديدة: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 25

6 أكتوبر: العظمى 38 \ المحسوسة 40 \ الصغرى 25

بنها: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 25

دمنهور: العظمى 35 \ المحسوسة 37 \ الصغرى 24

وادي النطرون: العظمى 36 \ المحسوسة 38 \ الصغرى 25

كفر الشيخ: العظمى 35 \ المحسوسة 38 \ الصغرى 25

بلطيم: العظمى 33 \ المحسوسة 37 \ الصغرى 24

المنصورة: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 26

الزقازيق: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 26

شبين الكوم: العظمى 36 \ المحسوسة 38 \ الصغرى 26

طنطا: العظمى 36 \ المحسوسة 38 \ الصغرى 26

دمياط: العظمى 33 \ المحسوسة 37 \ الصغرى 25

بورسعيد: العظمى 33 \ المحسوسة 36 \ الصغرى 26

الإسماعيلية: العظمى 38 \ المحسوسة 40 \ الصغرى 25

السويس: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 25

العريش: العظمى 34 \ المحسوسة 37 \ الصغرى 24

رفح: العظمى 33 \ المحسوسة 36 \ الصغرى 23

رأس سدر: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 26

نخل: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 22

كاترين: العظمى 33 \ المحسوسة 35 \ الصغرى 20

الطور: العظمى 40 \ المحسوسة 42 \ الصغرى 28

طابا: العظمى 38 \ المحسوسة 40 \ الصغرى 26

شرم الشيخ: العظمى 39 \ المحسوسة 41 \ الصغرى 29

الغردقة: العظمى 40 \ المحسوسة 42 \ الصغرى 29

الإسكندرية: العظمى 32 \ المحسوسة 36 \ الصغرى 25

العلمين: العظمى 31 \ المحسوسة 35 \ الصغرى 24

مطروح: العظمى 31 \ المحسوسة 34 \ الصغرى 24

السلوم: العظمى 33 \ المحسوسة 36 \ الصغرى 23

سيوة: العظمى 37 \ المحسوسة 39 \ الصغرى 25

رأس غارب: العظمى 39 \ المحسوسة 41 \ الصغرى 28

سفاجا: العظمى 40 \ المحسوسة 42 \ الصغرى 28

مرسى علم: العظمى 40 \ المحسوسة 42 \ الصغرى 29

شلاتين: العظمى 41 \ المحسوسة 43 \ الصغرى 30

حلايب: العظمى 36 \ المحسوسة 38 \ الصغرى 28

أبو رماد: العظمى 40 \ المحسوسة 42 \ الصغرى 28

مرسى حميرة: العظمى 41 \ المحسوسة 43 \ الصغرى 28

أبرق: العظمى 41 \ المحسوسة 43 \ الصغرى 28

جبل علبة: العظمى 40 \ المحسوسة 42 \ الصغرى 29

رأس حدربة: العظمى 36 \ المحسوسة 38 \ الصغرى 29

الفيوم: العظمى 38 \ المحسوسة 40 \ الصغرى 25

بني سويف: العظمى 39 \ المحسوسة 41 \ الصغرى 24

المنيا: العظمى 39 \ المحسوسة 41 \ الصغرى 24

أسيوط: العظمى 40 \ المحسوسة 42 \ الصغرى 26

سوهاج: العظمى 41 \ المحسوسة 43 \ الصغرى 27

قنا: العظمى 42 \ المحسوسة 43 \ الصغرى 27

الأقصر: العظمى 42 \ المحسوسة 43 \ الصغرى 28

أسوان: العظمى 43 \ المحسوسة 44 \ الصغرى 29

الوادي الجديد: العظمى 41 \ المحسوسة 42 \ الصغرى 24

أبو سمبل: العظمى 42 \ المحسوسة 43 \ الصغرى 28